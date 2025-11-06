Lenovo ra mắt kính thông minh có màn hình siêu sáng, dịch thuật thời gian thực

Lenovo vừa chính thức giới thiệu mẫu kính AI Glasses V1 với mức giá 3.999 nhân dân tệ (khoảng 14,8 triệu đồng). Sản phẩm sẽ được bán ra trên các nền tảng thương mại điện tử từ ngày 9/11 tới đây.

Kính AI Glasses V1 được thiết kế với trọng lượng chỉ 38 gram, mang lại sự thoải mái cho người sử dụng. Sản phẩm sử dụng màn hình ống dẫn sóng ánh sáng nhiễu xạ nhựa, hỗ trợ độ sáng tối đa lên đến 2000 nits. Với tròng kính dày 1,8mm và phạm vi hộp mắt 15x11mm, kính đảm bảo hình ảnh rõ nét ngay cả khi người đeo di chuyển nhẹ. Lenovo cho biết thiết kế này giúp giảm áp lực lên mũi và tai, phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày trong thời gian dài.

Kính được trang bị micro kép và loa kép, cho phép thực hiện các cuộc gọi rảnh tay và trải nghiệm âm thanh nổi. Đặc biệt, Lenovo đã tích hợp trợ lý thông minh Tianxi, hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói, dịch thuật thời gian thực và truy vấn thông tin. Tính năng dịch thuật cho phép người dùng giao tiếp bằng giọng nói và văn bản song ngữ trực tiếp trong tầm nhìn, hoạt động như một phiên dịch viên trực quan.

Ngoài ra, kính còn có chế độ máy nhắc chữ tích hợp, lý tưởng cho người sáng tạo nội dung và diễn giả. Khi kết hợp với phụ kiện nhẫn thông minh của Lenovo, người dùng có thể cuộn qua các kịch bản hoặc điều khiển slide mà không cần rời mắt khỏi khán giả.

Kính AI Glasses V1 cũng được trang bị bảng điều khiển cảm ứng, giúp người dùng dễ dàng quản lý cuộc gọi, tin nhắn và nội dung trên màn hình. Hệ thống dẫn đường AI cung cấp hướng dẫn bằng hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực, tuy nhiên hiện tại chỉ hoạt động với smartphone Android. Sản phẩm hỗ trợ cả chế độ hiển thị đơn sắc và đa sắc.

Về thời lượng pin, kính có thể hoạt động liên tục lên đến 4 giờ ở chế độ nhắc chữ, 8 đến 10 giờ ở chế độ dịch thuật và khoảng 2,6 giờ phát lại ở độ sáng và âm lượng tối đa. Kính hỗ trợ sạc nhanh, chỉ mất khoảng 40 phút để sạc đầy, với thời gian chờ lên đến 250 giờ. Kết nối được thực hiện qua Bluetooth 5.4.