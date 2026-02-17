Nhà phát triển AI Trung Quốc chạy đua thu hút người dùng dịp Tết

Từ gần một tháng trước Tết Nguyên đán, thị trường công nghệ Trung Quốc chứng kiến một cuộc "đốt tiền" quy mô lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. ByteDance, chủ sở hữu TikTok, là một trong những cái tên mới nhất tham gia cuộc đua. Để đưa mô hình Doubao của mình lên vị trí nổi bật trong chương trình gala truyền hình dịp Tết, hãng trao 100.000 phần thưởng, bao gồm cả xe hơi cao cấp. Ngoài ra, ByteDance phát lì xì với mức cao nhất 8.888 CNY (khoảng 33 triệu đồng).

Baidu, công ty được ví như "Google Trung Quốc" cũng dành 500 triệu CNY (khoảng 72 triệu USD) để quảng bá chatbot Ernie của mình. Trong khi đó, Tencent chi gấp đôi, với số tiền 1 tỷ CNY để thúc đẩy người dùng sử dụng AI Yuanbao.

Trước đó, từ đầu tháng 2, gã khổng lồ Alibaba cũng tuyên bố sẽ chi 3 tỷ CNY (khoảng 434 triệu USD) để làm quà tặng nhằm thu hút người dùng trải nghiệm Qwen trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Người dùng có thể nhận được các ưu đãi cho ăn uống, giải trí và thư giãn, cùng "những phong bì đỏ lớn được phát liên tục". Hãng này thậm chí thừa nhận phải "khẩn trương bổ sung nguồn lực" để tiếp tục đấu với các đối thủ khác.

Kỳ nghỉ lễ năm nay tại Trung Quốc bắt đầu từ ngày 15/2 và kéo dài chín ngày, dài hơn so với hầu hết các năm trước. Theo CNBC, các hãng AI Trung Quốc đang xem đây là thời điểm then chốt để thu hút những khách hàng tò mò về AI, đồng thời đảm bảo sự tồn tại của chính họ trong giai đoạn cạnh tranh này.

"Họ đang tham gia vào một cuộc đua khốc liệt để thu hút người dùng và xây dựng hệ sinh thái nhà phát triển trước khi các đối thủ giành được vị thế thống trị thị trường", Charlie Dai, nhà phân tích chính tại nhóm nghiên cứu Forrester, nói. Theo Dai, việc này diễn ra trong bối cảnh vấn đề lợi nhuận và mô hình kinh doanh bền vững vẫn chưa rõ ràng cho các công ty AI, ngay cả với những hãng AI lớn trên thế giới.

Theo Reuters, Tết Nguyên đán là thời điểm hàng trăm triệu người Trung Quốc về nhà sum họp gia đình, từ lâu cũng được ví như một chiến trường tiếp thị để thu hút người dùng mới. Một trong những chiến dịch thành công nhất là Tencent vào năm 2015, tận dụng ứng dụng nhắn tin WeChat để phân phát phong bao lì xì điện tử. Bước ngoặt này đưa dịch vụ WeChat Pay của hãng giành được thị phần từ Alipay, vốn đang thống trị thị trường thanh toán di động của Trung Quốc vào thời điểm đó.

Năm ngoái, sự ra mắt của mô hình DeepSeek R1 vào dịp Tết Nguyên đán cũng làm chấn động thị trường AI toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự cạnh tranh ngay trong chính các công ty trong nước.

Logo ứng dụng AI DeepSeek. Ảnh: Lưu Quý

Ngoài cuộc đua tặng quà, các AI Trung Quốc cũng nhân dịp này để tung ra các công cụ AI mới, mạnh mẽ nhất của mình.

ByteDance mới đây ra mắt mô hình tạo video Seedance 2.0, được thiết kế dành cho sản xuất phim chuyên nghiệp. Một video do AI này tạo ra về cảnh Tom Cruise và Brad Pitt đánh nhau đã nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý ở Hollywood, thậm chí được Elon Musk thừa nhận rằng "đang diễn ra rất nhanh". Zhipu AI - startup khiến OpenAI cũng phải lo ngại - cho ra mắt mô hình AI mới GLM-5 để cạnh tranh với các đối thủ như Claude Opus 4.5 của Anthropic trong lĩnh vực lập trình. Theo một số tin đồn, Alibaba và DeepSeek dự kiến sẽ ra mắt mô hình AI mới vào giữa tháng 2 này.