Lần đầu tiên trong lịch sử, iFan Việt không phải ra nước ngoài xếp hàng mua iPhone

Điều này có nghĩa Việt Nam đã được Apple tăng hạng thứ tự ưu tiên khi phát hành dòng iPhone ra thị trường. Điều này sẽ giúp người hâm mộ không còn phải đặt vé máy bay để ra các quốc gia lân cận như Hồng Kông hoặc Singapore xếp hàng chờ mua những chiếc iPhone 17 đầu tiên nữa.

Thông tin ngày giao hàng iPhone 17 Pro được Apple Store Việt Nam xác nhận là 19/9.

Thông tin về thời điểm phát hành iPhone 17 ra thị trường Việt Nam được Apple Store Việt Nam cập nhật không lâu sau khi Apple công bố loạt iPhone mới. Dòng sản phẩm năm nay bao gồm 4 thành viên: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, với giá khởi điểm lần lượt là 24,999 triệu đồng, 31,999 triệu đồng, 34,999 triệu đồng và 37,999 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý, lựa chọn 128 GB đã bị Apple loại bỏ để thay thế bằng mức 256 GB. Điều này có nghĩa giá iPhone 17 không những không tăng mà còn giảm so với mức giá 25,999 triệu đồng dành cho iPhone 16 256 GB khi mở bán vào năm ngoái. Giá khởi điểm iPhone 17 Pro được giữ nguyên như bản 256 GB của iPhone 16 Pro. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của biến thể 2 TB, mặc dù Apple chỉ áp dụng cho iPhone 17 Pro Max cao cấp nhất với giá 63,999 triệu đồng.

Để chắc suất mua trong ngày đầu mở bán, người tiêu dùng tại Việt Nam cần nhớ rằng các đại lý ủy quyền của Apple sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng trước dòng iPhone 17 vào ngày 12/9. Do nhu cầu trong những ngày đầu tăng cao, người dùng có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn đúng phiên bản mà mình cần, bao gồm màu sắc và bộ nhớ trong, do nguồn cung có thể hạn chế.

Ngày mở bán tại Việt Nam này cũng được áp dụng cho tất cả các mẫu iPhone 17.

Giới kinh doanh cho rằng, việc Apple đẩy nhanh tốc độ mở bán dòng iPhone 17 tại Việt Nam không phải bắt nguồn từ cửa hàng Apple Store vật lý mà có thể dựa trên doanh số mà iPhone đạt được tại nước ta trong những năm qua.

Trước đó, iPhone 15 và 16 đã được bán tại Việt Nam chỉ sau một tuần so với các thị trường hàng đầu thế giới. Điều này đã khiến nhiều người tiêu dùng quyết định chờ đợi để mua hàng chính hãng thay vì chọn hàng xách tay có giá đắt hơn nhiều trong những ngày đầu. Hơn nữa, Việt Nam cũng là một trong những thị trường có doanh số iPhone giai đoạn đầu tăng trưởng mạnh, với doanh thu vượt mức một 1.000 tỷ đồng vào ngày sản phẩm lên kệ.

2025 có thể là năm cuối cùng Apple ra mắt tất cả các phiên bản iPhone cùng lúc, bao gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air siêu mỏng. Các tin đồn gần đây cho thấy Apple sẽ chia thành hai đợt phát hành iPhone chính vào năm sau: công bố ba mẫu iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và Air 2 (tên tạm gọi) vào tháng 9/2026, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt cùng iPhone 18e vào đầu năm 2027. Tương tự, Apple sẽ giới thiệu iPhone 19 Pro, 19 Pro Max, Air 3 và điện thoại gập iPhone Fold (tên tạm gọi) vào mùa thu năm 2028, trong khi bản tiêu chuẩn iPhone 19 sẽ được bán vào đầu năm 2028.

Thị trường iPhone xách tay trong ngày mở bán không còn có thể "dễ kiếm ăn" như những năm trước đây nữa.

Tóm lại, với những thay đổi trong chiến lược ra mắt và phân phối, người tiêu dùng Việt Nam có thể sẽ có cơ hội trải nghiệm iPhone 17 phân phối chính hãng sớm hơn so với các năm trước, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng thị trường của Apple tại Việt Nam.