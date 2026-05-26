BKAV mạnh tay xả hàng Bphone với mức giảm gần 50% để tri ân khách hàng

Hôm 25/5, Bkav đã bất ngờ gây chú ý khi thông báo chương trình khuyến mãi giảm giá gần 50% cho mẫu điện thoại Bphone A50, một động thái công ty cho biết nhằm tri ân khách hàng và kỷ niệm 11 năm ra mắt thế hệ Bphone đầu tiên. Thông tin này được đăng tải trên trang fanpage chính thức của Bkav và thu hút sự chú ý từ cộng đồng công nghệ.

Chương trình khuyến mãi sẽ diễn ra từ ngày 25/5 đến 25/6, hoặc kết thúc sớm nếu hết hàng. Mức giảm giá lên tới 49% khiến Bphone A50 chỉ còn hơn 2 triệu đồng, trong khi giá niêm yết ban đầu của sản phẩm này là gần 4,5 triệu đồng cách đây “khoảng 5 năm”.

Khách hàng có thể mua Bphone A50 trực tiếp tại hệ thống Bphone Store, đặt hàng qua website chính thức hoặc thông qua các trang hỗ trợ của hãng.

Vào năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 10 năm, Bkav cũng đã thực hiện chương trình giảm giá tương tự cho sản phẩm A50 trên sàn thương mại điện tử, tuy nhiên công ty chỉ bán được 216 chiếc trước khi mẫu điện thoại này bị gỡ bỏ. Trong khi đó, kể từ khi công bố Bphone A50 lần đầu tiên cách đây gần 5 năm, Bkav vẫn chưa công bố số liệu bán hàng của mẫu điện thoại này, và các báo cáo thị trường cũng không ghi nhận tên sản phẩm.

Ra mắt vào tháng 5/2021, Bphone A50 được trang bị chip xử lý MediaTek Helio G85 và thỏi pin dung lượng 5.000 mAh. Dòng sản phẩm A-series, bao gồm A40, A50, A60 và A85, đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược của Bkav từ việc tự sản xuất sang phương thức đặt hàng thiết kế gốc (ODM) để tối ưu chi phí và tiếp cận thị trường tầm trung và giá rẻ. Tuy nhiên, các sản phẩm giá rẻ của Bkav vẫn gặp khó khăn trong việc tạo dấu ấn trên thị trường khi phải cạnh tranh với nhiều đối thủ Trung Quốc mạnh về cấu hình và giá cả.