Đối thủ đáng gờm của Galaxy Z Fold 8 và iPhone Fold lộ diện

Theo kết quả khảo sát gần đây, phần lớn độc giả đều tỏ ra hào hứng và mong muốn sớm được trải nghiệm mẫu máy gập mới của Honor – Magic V6, một tín hiệu cho thấy sức hút của thiết bị này đang tăng lên rõ rệt, ngay cả khi sản phẩm chưa chính thức ra mắt.

Mẫu smartphone gập Magic V6 của Honor. Ảnh: timesbull

Trong thời gian gần đây, Honor liên tục gây chú ý với những sản phẩm chất lượng cao. Honor Magic 8 Pro được đánh giá là sở hữu một trong những màn hình smartphone đẹp nhất trên thị trường, trong khi mẫu Power 2 lại gây sốc với viên pin dung lượng lên tới 10.000mAh, con số hiếm thấy trong thế giới điện thoại thông minh.

Tiếp nối đà đó, Honor chuẩn bị tung ra Magic V6, chiếc điện thoại gập thế hệ mới và mọi dấu hiệu đều cho thấy đây sẽ là một bản nâng cấp đáng kể so với người tiền nhiệm.

MWC 2026 cận kề, tâm điểm đổ dồn vào Magic V6

Mobile World Congress (MWC) 2026 chỉ còn vài ngày nữa là khai mạc và Honor đã xác nhận sẽ giới thiệu hai sản phẩm tại sự kiện này: Magic V6 và một thiết bị độc đáo có tên Robot Phone. Robot Phone gây tò mò khi được cho là có khả năng tương tác với các vật thể thông qua hệ thống camera dạng gimbal gắn trên cánh tay robot.

Tuy nhiên, bất chấp sự mới lạ của Robot Phone, phần lớn sự quan tâm của người dùng lại hướng về Magic V6. Điều này cũng dễ hiểu, bởi điện thoại gập vẫn là phân khúc đang phát triển mạnh và Magic V6 được kỳ vọng sẽ mang đến những đột phá thực sự nếu các thông tin rò rỉ là chính xác.

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất là dung lượng pin được đồn đoán lên tới 7.000mAh. Nếu điều này trở thành sự thật, Magic V6 sẽ là chiếc điện thoại gập có pin lớn nhất từng được ra mắt. Đây là bước tiến rất lớn so với Magic V5, vốn đã được đánh giá cao với viên pin 5.820mAh.

Pin luôn là điểm yếu cố hữu của smartphone gập do hạn chế về không gian thiết kế. Việc Honor có thể tích hợp pin 7.000mAh không chỉ giúp cải thiện thời lượng sử dụng mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt trước các đối thủ đến từ Samsung và Apple.

Honor Magic V5 sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite đã cho thấy hiệu năng rất ấn tượng trong cả tác vụ hằng ngày lẫn chơi game nặng. Người kế nhiệm Magic V6 được cho là sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa khi trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 – con chip cao cấp thế hệ mới của Qualcomm.

Nếu thông tin này chính xác, Magic V6 sẽ nằm trong nhóm những smartphone gập có hiệu năng hàng đầu, đủ sức đáp ứng mọi nhu cầu từ làm việc đa nhiệm trên màn hình lớn cho tới chơi game đồ họa cao.

Camera từng là lĩnh vực mà Magic V5 chưa thực sự vượt trội so với các đối thủ. Dù sở hữu cụm 3 camera sau gồm 50MP, 50MP và 64MP cùng hai camera selfie 20MP, chất lượng ảnh và video của máy vẫn bị đánh giá là kém hơn Galaxy Z Fold 7 trong một số tình huống.

Hệ thống camera "khủng" của Magic V6. Ảnh: timesbull

Với Magic V6, Honor dường như đã quyết tâm giải quyết vấn đề này. Theo nguồn tin uy tín Digital Chat Station, thiết bị sẽ được trang bị cảm biến chính 200MP cùng camera tiềm vọng. Nếu đúng như vậy, Magic V6 hoàn toàn có thể vươn lên ngang hàng, thậm chí vượt qua các đối thủ về khả năng nhiếp ảnh.

Ngoài cấu hình, Magic V6 còn được đồn đoán sẽ có 4 tùy chọn màu sắc: Snow White (trắng tuyết), Sunrise Gold (vàng bình minh), Red Hare (đỏ rực) và Velvet Black (đen nhung). Tuy nhiên, do bài đăng tiết lộ thông tin này đã bị xóa, người dùng vẫn nên thận trọng và chờ xác nhận chính thức từ Honor.

Honor Magic V5. Ảnh: PhoneArena

Đáng chú ý hơn, Magic V6 nhiều khả năng sẽ hỗ trợ liên lạc vệ tinh BeiDou. Tính năng này cho phép người dùng gửi tin nhắn hoặc liên lạc trong những khu vực không có sóng di động, một lợi thế quan trọng cho các tình huống khẩn cấp hoặc người thường xuyên di chuyển tới vùng xa.

Samsung và Apple buộc phải dè chừng

Năm ngoái, trong bài so sánh chi tiết giữa Magic V5 và Galaxy Z Fold 7, thiết bị của Honor đã vượt trội Samsung ở nhiều khía cạnh. Điểm Honor còn yếu chủ yếu nằm ở camera, điều mà Magic V6 nhiều khả năng sẽ khắc phục với cảm biến 200MP mới.

Hiện tại, thông tin về Galaxy Z Fold 8 vẫn còn khá ít. Tuy nhiên, nếu Samsung muốn cạnh tranh sòng phẳng với Magic V6, hãng sẽ cần cải thiện mạnh về dung lượng pin, tốc độ sạc có dây lẫn không dây, cũng như hệ thống sinh trắc học, những điểm mà Galaxy Z Fold 7 từng bị đánh giá thấp hơn Magic V5.

Apple cũng được cho là sẽ ra mắt chiếc iPhone Fold đầu tiên trong năm nay. Một số rò rỉ cho biết thiết bị này sẽ có pin 5.500 mAh, lớn nhất từ trước tới nay trên iPhone. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn Magic V5 của năm ngoái, chứ chưa nói tới Magic V6 với pin 7.000mAh.

Dẫu vậy, mọi thông tin hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Tất cả chi tiết chính thức về Honor Magic V6 sẽ được hé lộ khi sản phẩm ra mắt tại MWC 2026 ở Barcelona, diễn ra từ ngày 2 - 5/3. Và nếu những kỳ vọng này trở thành sự thật, Magic V6 hoàn toàn có thể trở thành chuẩn mực mới cho thị trường smartphone màn hình gập cao cấp trong năm 2026.