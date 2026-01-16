Galaxy Z Fold8 lộ nâng cấp lớn về công nghệ màn hình không nếp gấp

Tại sự kiện CES 2026, Samsung đã giới thiệu tấm nền OLED gập không nếp gấp, thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều dự đoán cho rằng công nghệ này sẽ được áp dụng cho các mẫu Galaxy Z thế hệ mới. Mới đây, ZDNet Korea đã xác nhận rằng Galaxy Z Fold8 sẽ sử dụng tấm nền OLED tiên tiến này.

Galaxy Z Fold8 có thể trang bị màn hình thế hệ mới của Samsung.

Thông tin này không gây bất ngờ, bởi Samsung thường xuyên tích hợp công nghệ hiển thị mới nhất vào các sản phẩm flagship của mình. Tấm nền OLED trong điện thoại thông minh bao gồm nhiều lớp, như chất nền polyimide (PI), tấm nền phía sau, phần tử OLED, cảm biến chạm và kính siêu mỏng (UTG). Các lớp này được liên kết bằng chất kết dính quang học (OCA), vừa đóng vai trò là lớp đệm, vừa là chất kết dính.

Samsung Display đã cải tiến lớp OCA để giảm thiểu nếp nhăn khi tấm nền OLED được gập lại. Sự điều chỉnh này giúp tăng tính linh hoạt giữa lớp OLED và lớp UTG, từ đó giảm thiểu các nếp gấp có thể nhìn thấy.

Công nghệ màn hình mới sẽ giúp trải nghiệm người dùng được nâng cao.

Ngoài ra, Galaxy Z Fold8 được đồn đoán sẽ trang bị camera chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 10MP. Dự kiến, điện thoại này sẽ ra mắt cùng với Galaxy Z Flip8 vào tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, thông tin về giá bán và thời điểm lên kệ vẫn chưa được công bố.