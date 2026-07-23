Kính cường lực điện thoại có thể gây hại nhiều hơn chúng ta nghĩ

Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra rằng kính cường lực cũng tồn tại một số nhược điểm có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng. Dưới đây là ba vấn đề chính mà người dùng cần lưu ý khi chọn kính cường lực.

Kính cường lực là phụ kiện rất phổ biến với người dùng smartphone.

Giảm chất lượng màn hình

Kính cường lực dày hoặc chất lượng kém có thể làm giảm độ sáng, thay đổi màu sắc và giảm độ sắc nét của hình ảnh. Đặc biệt, một số loại kính cường lực còn làm tăng hiện tượng phản chiếu, gây khó khăn khi sử dụng điện thoại dưới ánh sáng mạnh. Nếu thường xuyên gặp phải vấn đề này, hãy tham khảo một số mẹo từ mạng xã hội nhằm cải thiện khả năng nhìn rõ màn hình dưới ánh nắng.

Ảnh hưởng đến khả năng cảm ứng

Không phải tất cả kính cường lực đều có độ nhạy như nhau. Một số sản phẩm có thể làm giảm độ chính xác của các thao tác cử chỉ hoặc cản trở hoạt động của cảm biến vân tay, đặc biệt là trên các điện thoại sử dụng công nghệ cảm biến siêu âm hoặc quang học.

Chất lượng cảm ứng có thể không mượt hoặc nhạy như nguyên bản.

Giảm chất lượng kính nguyên bản

Các smartphone hiện đại thường được trang bị kính bền bỉ như Gorilla Glass hoặc Ceramic Shield, cùng với các lớp phủ chống phản chiếu và chống dầu. Kính cường lực kém chất lượng có thể làm mất đi những lợi ích này, khiến màn hình trông kém hơn so với thực tế.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa là người dùng nên từ bỏ việc sử dụng kính cường lực. Nếu thường xuyên làm rơi điện thoại hoặc để nó trong túi quần, việc sử dụng kính cường lực vẫn là một biện pháp hữu hiệu để giảm nguy cơ hư hỏng. Quan trọng là người dùng nên chọn một sản phẩm chất lượng, phù hợp với thiết bị của mình để đảm bảo hiệu quả bảo vệ tốt nhất.