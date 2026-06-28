Nhiều người vẫn chọn sai miếng dán màn hình cho điện thoại

Miếng dán màn hình là phụ kiện quen thuộc giúp giảm nguy cơ hư hỏng khi điện thoại bị va đập hoặc trầy xước. Tuy nhiên, giữa hai lựa chọn phổ biến là kính cường lực và miếng dán nhựa, nhiều chuyên gia cho rằng kính cường lực mang lại hiệu quả bảo vệ toàn diện hơn. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn lựa chọn miếng dán nhựa để rồi hối hận về sau.

Hãy ưu tiên kính cường lực thay vì miếng dán nhựa.

Lý do vì miếng dán nhựa thường được làm từ các vật liệu như PET hoặc TPU. Ưu điểm của loại này là mỏng, nhẹ, giá rẻ và có độ dẻo cao. Tuy nhiên, chúng chủ yếu chỉ giúp hạn chế các vết xước nhẹ do quá trình sử dụng hằng ngày, trong khi khả năng chống va đập khá hạn chế.

Trong khi đó, kính cường lực được sản xuất bằng quy trình gia nhiệt ở nhiệt độ cao rồi làm nguội nhanh, từ đó giúp tăng độ cứng và khả năng chịu lực. Theo nhiều nhà sản xuất phụ kiện, loại kính này có độ bền cao hơn đáng kể so với miếng dán nhựa, giúp bảo vệ màn hình tốt hơn khi thiết bị vô tình rơi hoặc va chạm mạnh.

Ngoài khả năng chống va đập, kính cường lực còn có bề mặt trong suốt hơn, ít bị mờ theo thời gian và mang lại cảm giác vuốt chạm gần giống màn hình gốc. Nhờ độ cứng cao, sản phẩm cũng ít bị trầy xước hơn trong quá trình sử dụng.

Việc lựa chọn cũng nên được áp dụng cho máy tính bảng.

Một ưu điểm khác của kính cường lực là việc lắp đặt. Do cứng và giữ nguyên hình dạng, kính cường lực thường dễ căn chỉnh hơn, đồng thời giảm nguy cơ xuất hiện bọt khí so với miếng dán nhựa mềm.

Ngay cả khi điểm hạn chế lớn nhất của kính cường lực là giá thành cao hơn, nhiều chuyên gia cho rằng mức chênh lệch này là hợp lý bởi sản phẩm có tuổi thọ dài hơn và giúp giảm nguy cơ phải thay màn hình, vốn có chi phí sửa chữa cao hơn rất nhiều.

Dù lựa chọn loại nào, người dùng vẫn nên kết hợp với ốp lưng để tăng khả năng bảo vệ thiết bị. Đối với phần lớn smartphone hiện nay, kính cường lực vẫn được xem là giải pháp cân bằng nhất giữa độ bền, trải nghiệm sử dụng và chi phí.