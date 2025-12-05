Khi khoản tiền đầu tư PC “cấu hình khủng” là sự phí phạm

Nhiều người có suy nghĩ làm thế nào để lắp ráp một PC để sử dụng trong suốt 10 năm nhằm tránh nâng cấp trong tương lai. Họ có thể nghĩ về PC theo khía cạnh “chất lượng” như nhiều mặt hàng khác trong cuộc sống, như ô tô hay tủ lạnh.

Đáng buồn, đây không phải là mọi thứ diễn ra trong thế giới PC. Ngay cả khi chi gấp đôi số tiền cho PC, người dùng cũng không nhận được gấp đôi hiệu suất và không tồn tại lâu hơn gấp đôi. Đặc biệt, phần cứng tốt nhất hiện nay sẽ chỉ tốt như các lựa chọn cấp thấp trong vài năm tới. Ví dụ, Nvidia GTX 1080 Ti (699 USD) là GPU hàng đầu vào năm 2017 thậm chí không thể so sánh với Nvidia RTX 4060 (299 USD) của năm 2023.

PC cấu hình khủng ngày nay có thể chỉ tương đương hiệu suất PC giá rẻ sau 6 năm.

Không chỉ là tuổi thọ

Khi nói đến tuổi thọ, điều này không có nghĩa phần cứng sẽ ngừng hoạt động sau vài năm vì điều này phụ thuộc vào các yếu tố như ép xung quá mức hoặc phần cứng lỗi. Thay vào đó, tuổi thọ ở đây liên quan đến quá trình phát triển của phần cứng. Vài năm trước, lõi RT chuyên dụng để dò tia trở thành một tính năng chính trong GPU, mang đến cho các GPU như RTX 4060 đã nói ở trên một lợi thế so với các mẫu cũ như GTX 1080 Ti. Nhưng ngày nay, sự chú ý đã chuyển sang chip trí tuệ nhân tạo (AI).

AI là tính năng đáng chú ý ở cấp độ phần cứng nếu muốn hiệu suất hàng đầu. Chiếc PC đắt tiền của 10 năm trước đột nhiên trở nên lỗi thời vì công nghệ mới. Định luật Moore về cơ bản không chết mà nó chuyển sang một hình thức mới. Vì chúng ta không thể dự đoán tương lai và công nghệ phát triển theo những cách mới và không ngờ tới, nên tốt hơn là nên nâng cấp thường xuyên hơn.

Ngoài các tính năng công nghệ cao không thể đoán trước, ngoại trừ một số tiến bộ về phần cứng mà chúng ta thực sự có thể dự đoán. Ví dụ một số cải tiến như HDMI 2.1b, USB 3.2 Gen 2x2, PCIe 5.0, RAM DDR5 và GDDR7 cho thấy các tiêu chuẩn liên tục phát triển. Tùy thuộc vào tiêu chuẩn, phiên bản mới thường xuất hiện sau 5 đến 7 năm, phù hợp với lịch trình nâng cấp thực tế và hợp lý hơn.

Nvidia RTX 4090 là GPU mạnh mẽ và tốt nhất hiện nay, nhưng giá khoảng 2.000 USD không hề rẻ. Điều này khiến RTX 4080 Super có vẻ hợp lý hơn. Đối với các game thủ thông thường, các thành phần tầm trung cung cấp sự kết hợp hợp lý giữa giá trị và hiệu suất. Nếu chỉ cần một PC văn phòng đơn giản, người dùng hoàn toàn có thể chọn một PC với giá khoảng 5 triệu đồng.

Hãy đưa ra tính toán phù hợp khi mua card đồ họa cho PC.

Cách tiếp cận thực tế hơn khi mua PC

Khi chọn PC, người dùng cần tìm điểm cân bằng giữa nhu cầu hiện tại và hiệu suất trên mỗi đồng tiền. Thay vì chi hàng chục triệu đồng cho một PC cao cấp để sử dụng trong 10 năm, người dùng sẽ nhận được nhiều giá trị hơn bằng một PC có giá chỉ khoảng một nửa và một PC khác có giá tương đương sau 5 năm nữa.

Hơn nữa, hãy tính đến các bản nâng cấp trong tương lai để có hiệu suất ổn định trong nhiều năm mà không cần thay đổi toàn bộ PC. Người dùng sẽ được rất nhiều nếu tái sử dụng các bộ phận như PSU, RAM, tản nhiệt và vỏ máy để tập trung vào các bộ phận cải thiện hiệu suất. Ví dụ, để chơi game AAA độ phân giải 1440p và 60fps, RTX 4070 Ti Super hoặc RX 7900 XT có thể hoạt động tốt trong 4-5 năm tới. Khi đến thời điểm, hãy mua một GPU mới và máy sẽ hoạt động tốt trong vài năm nữa.

Đối với nền tảng CPU, người dùng bị giới hạn về thời gian mà socket sẽ được hỗ trợ. Ví dụ, nền tảng AM4 có ba kiến trúc vi mô riêng biệt (Zen 1-3). Ngay cả khi Zen 3 xuất hiện vào năm 2020, AMD vẫn tiếp tục hỗ trợ nó đến năm 2024. Mặc dù mức hỗ trợ này không phổ biến nhưng vẫn hợp lý khi mong đợi PC tồn tại trong suốt vòng đời của socket với các bản nâng cấp CPU thường xuyên.