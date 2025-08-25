Có nên rút phích cắm máy tính khi trời mưa bão hay không?

Mỗi cơn bão không chỉ mang đến mưa gió mà còn tiềm ẩn nguy cơ từ những tia sét. Chỉ một tia sét đánh cũng đủ gây ra sự tăng đột biến điện áp trong hệ thống điện, có thể làm hỏng ngay lập tức các thiết bị điện tử như máy tính, TV 4K hay bộ định tuyến mới.

Sét đánh có thể làm hỏng ngay lập tức các thiết bị điện tử.

Tại sao bão và sét lại nguy hiểm?

Mỗi cơn bão đều có khả năng tạo ra sét, mang theo hàng triệu vôn năng lượng. Sét, hay còn gọi là xung điện áp, có thể gây hại nghiêm trọng cho các thiết bị điện tử nhạy cảm như máy tính, máy chơi game, TV, và các thiết bị thông minh. Những thiết bị này thường có các mạch điện nhỏ, dễ bị hỏng khi gặp phải sự tăng điện áp chỉ vài trăm vôn.

Cách sét gây hư hại cho thiết bị điện

Khi bão xảy ra, điện tích dương và âm tích tụ trong mây, dẫn đến hiện tượng phóng điện - sét. Nếu sét đánh vào đường dây điện hoặc trạm biến áp, năng lượng sẽ lan tỏa khắp mạng lưới điện. Dù các kỹ sư đã sử dụng thiết bị chống sét để bảo vệ, nhưng một tia sét mạnh có thể tạo ra xung điện áp lên đến vài kilovolt, gây hại cho các bộ phận nhạy cảm của thiết bị điện tử.

Sét có thể gây hại nghiêm trọng cho các thiết bị điện tử.

Ngắt kết nối thiết bị trong cơn bão: Nên hay không?

Biện pháp bảo vệ đơn giản nhất là ngắt kết nối các thiết bị khỏi nguồn điện. Nếu có thời gian, hãy rút phích cắm và ngắt kết nối ăng-ten hoặc cáp mạng để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, việc này có thể gây bất tiện, làm gián đoạn hoạt động của máy tính và các thiết bị khác. Do đó, nhiều người chọn giải pháp bảo vệ chuyên nghiệp hơn.

Giải pháp bảo vệ thiết bị điện tử

Có hai lựa chọn chính để bảo vệ thiết bị trong cơn bão:

Bộ chống sét lan truyền: Thiết bị này sẽ tự động ngắt điện khi phát hiện xung điện áp, giúp bảo vệ thiết bị khỏi hư hại.

Bộ lưu điện (UPS): Không chỉ lọc xung điện áp, UPS còn cung cấp nguồn điện dự phòng khi mất điện, giúp bạn có thời gian lưu dữ liệu và tắt thiết bị an toàn.

Bộ lưu điện cung cấp nguồn điện dự phòng khi mất điện, giúp bạn có thời gian lưu dữ liệu và tắt thiết bị an toàn.

Mặc dù không có thiết bị nào có thể đảm bảo 100% an toàn trước bão, việc sử dụng bộ chống sét lan truyền và UPS sẽ giảm thiểu rủi ro hư hại cho thiết bị điện tử. Chi phí cho các giải pháp bảo vệ này chỉ là một khoản đầu tư nhỏ so với chi phí sửa chữa hoặc thay thế thiết bị.