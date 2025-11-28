HP phát cảnh báo đến người dùng muốn mua máy tính

Nguyên nhân chính là tình trạng thiếu hụt chip DRAM và sự gia tăng giá cả của loại chip này. CEO HP, Enrique Lores, đã cảnh báo rằng việc tăng giá bộ nhớ sẽ buộc công ty phải điều chỉnh giá bán và giảm dung lượng bộ nhớ RAM trong các sản phẩm của hãng.

Việc máy tính HP tăng giá vào năm tới là điều không thể tránh khỏi.

Tại cuộc họp báo cáo thu nhập diễn ra vào hôm 25/11, ông Lores cho biết giá RAM DDR5 đã tăng hơn 200% trong thời gian gần đây. Theo ông Lores, HP hiện có một lượng hàng tồn kho bộ nhớ giúp giảm thiểu tác động của những khó khăn trong giai đoạn đầu của năm 2026. Tuy nhiên, kể từ tháng 5/2026, chi phí bộ nhớ cao sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến lợi nhuận của mảng PC, buộc HP phải có những biện pháp ứng phó.

Ông Lores cho biết các biện pháp này bao gồm lựa chọn nhà cung cấp có chi phí thấp hơn, thiết kế lại danh mục sản phẩm để giảm cấu hình bộ nhớ, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi dựa trên AI nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời tăng giá sản phẩm thông qua hợp tác chặt chẽ với các kênh bán hàng và khách hàng. Ông cũng nhấn mạnh rằng công ty sẽ điều chỉnh giá theo từng trường hợp cụ thể, tùy thuộc vào quốc gia và danh mục sản phẩm.

Ngoài HP, các nhà sản xuất máy tính nhỏ khác cũng đang cảnh báo về việc tăng giá. CyberPowerPC dự kiến sẽ công bố thông tin vào ngày 7/12, trong khi Maingear khuyến nghị người tiêu dùng nên mua máy tính và linh kiện ngay bây giờ trước khi giá tăng sau đợt giảm giá Black Friday.

Giá DRAM đang tăng chóng mặt trong những tháng gần đây.

Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ chủ yếu do nhu cầu cao từ các trung tâm dữ liệu AI đang làm cạn kiệt nguồn cung RAM và SSD cho người tiêu dùng. Dự báo cho thấy tình trạng này có thể kéo dài trong nhiều năm tới, khi nhu cầu về AI vẫn tiếp tục gia tăng.

CEO của Phison, một nhà cung cấp bộ điều khiển SSD lớn, cũng đã cảnh báo rằng các nhà sản xuất thiết bị điện tử có thể phải giảm dung lượng bộ nhớ của sản phẩm tới 50% để ứng phó với tình trạng thiếu hụt. Trong khi đó, Lenovo cho biết họ đã tích trữ đủ bộ nhớ để sử dụng đến cuối năm 2026.