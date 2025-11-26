Máy tính giá rẻ đang biến mất chỉ vì sự bùng nổ của AI

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game mà còn tác động đến giá bán của máy chơi game, smartphone và các thiết bị hiện đại cần RAM để hoạt động khác.

Giá RAM tăng chóng mặt khiến cơ hội mua PC giá rẻ khó hơn cho người dùng.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng giá bắt nguồn từ một thỏa thuận giữa OpenAI (công ty phát triển ChatGPT) với hai nhà sản xuất RAM lớn là Samsung và SK Hynix. Theo thỏa thuận, OpenAI đã dành riêng 40% lượng RAM toàn cầu cho dự án mở rộng trung tâm dữ liệu Stargate, với tổng đầu tư lên tới 500 tỷ USD trong bốn năm tới.

Cụ thể, giá của bộ RAM DDR5-6000 2x16GB đã tăng từ 90 USD vào tháng 9 lên tới 290 USD hiện tại trên Amazon. Mặc dù giá RAM DDR4 cũng tăng, nhưng mức tăng lớn nhất vẫn thuộc về RAM DDR5. Sự biến động này đã khiến các nhà bán lẻ như Micro Center phải gỡ bỏ mức giá cố định, yêu cầu người tiêu dùng tham khảo ý kiến nhân viên bán hàng để biết thông tin về giá cả.

Dự báo, tình trạng tăng giá RAM sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mảng PC mà còn kéo dài đến giá máy chơi game và thiết bị thông minh trong năm 2025 và 2026. Microsoft được cho là đang xem xét việc tăng giá máy chơi game Xbox do chi phí RAM tăng, mặc dù chưa rõ thời điểm và mức tăng cụ thể. Hiện tại, Valve vẫn chưa công bố giá của Steam Machine do tình hình giá RAM không ổn định. Thời gian sẽ cho thấy khi nào giá cả sẽ trở lại mức bình thường.