Điểm danh 3 PC tốt nhất, đáng mua nhất năm nay

Hàng chục năm qua, Tom's Guide đã đánh giá hàng chục máy tính để bàn mỗi năm, bao gồm cả những máy tính tất cả trong một tốt nhất từ ​​Apple, HP, Lenovo và nhiều hãng khác.

Từ đó, chuyên trang này tìm ra những mẫu máy tính để bàn tốt nhất năm 2025 dưới đây. Chúng đều mang lại trải nghiệm đầy đủ và chất lượng cho người dùng phổ thông nói chung.

Hãy cùng điểm qua top 3 máy tính để bàn All in one tốt nhất trong năm 2025 này.

1. Máy tính để bàn tốt nhất - iMac 24 inch M4

Giá bán từ: 32,99 triệu đồng

iMac 24 inch của Apple là gợi ý hàng đầu của Tom's Guide cho vị trí chiếc máy tính tất cả trong một tốt nhất. Đó là bởi chip Apple M4 bên trong mang lại sức mạnh dồi dào khi xử lý công việc và giải trí, màn hình Retina 24 inch cho trải nghiệm tuyệt vời.

iMac 24 inch M4.

Thêm vào đó, webcam và hệ thống âm thanh 6 loa cũng rất ấn tượng. Hiện tại, sản phẩm đang được giảm giá xuống mức phải chăng hơn.

2. Máy tính để bàn có giá tốt nhất - MSI Modern AM271P

Giá bán từ: 733 USD (khoảng 19,33 triệu đồng)

MSI Modern AM271P.

MSI Modern AM271P là một chiếc máy tính tất cả trong một có cái tên khá kỳ quặc, hướng đến văn phòng, có giá phải chăng và dễ cài đặt. Tuy nhiên, hệ thống loa của máy tính chưa tốt và cấu hình bên trong đã cũ nên không thể chơi game tốt. Tuy nhiên, đây vẫn là chiếc máy tính tất cả trong một tốt nhất để giải quyết công việc với ngân sách eo hẹp.

3. Máy tính để bán đáng để "lên đời" - Lenovo Yoga AIO 27

Giá bán từ: 35,9 triệu đồng

Lenovo Yoga AIO 27.

Lenovo Yoga AIO 27 là một bản nâng cấp đáng giá so với MSI nếu người dùng muốn một chiếc PC all-in-one chạy Windows 11 có khả năng tùy chỉnh cao, màn hình xoay 27 inch tuyệt đẹp, loa tích hợp chất lượng cao và bộ sạc điện thoại không dây tích hợp trong chân đế.