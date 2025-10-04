iPhone tương lai sẽ được sản xuất hoàn toàn bằng robot

Theo báo cáo từ DigiTimes, Apple đang đẩy mạnh tự động hóa và sử dụng robot trong chuỗi cung ứng sản xuất của mình.

Cụ thể hơn, "Nhà Táo" đang yêu cầu tự động hóa như một điều kiện tiên quyết tiêu chuẩn để trao hợp đồng sản xuất cho các đối tác. Rõ ràng, đây là một phần trong nỗ lực giảm thiểu sự phụ thuộc vào người lao động. Điều này cũng có thể giúp ổn định chất lượng sản phẩm trên các cơ sở khác nhau và cũng giúp giảm chi phí.

iPhone 16.

Yêu cầu tự động hóa này bao gồm tất cả các sản phẩm chính của Apple, bao gồm iPhone, iPad, Mac và Apple Watch. Apple đang mong đợi các nhà cung cấp tự chi trả cho việc nâng cấp tự động hóa của riêng họ và không phụ thuộc vào "gã khổng lồ" có trụ sở tại Cupertino.

Điều này khác với cách tiếp cận trước đây của Apple khi công ty đầu tư vào dụng cụ và máy móc cho các nhà sản xuất để những đơn vị này có thể đáp ứng kỳ vọng về chất lượng.

Các nhà cung cấp có thể đã cảm nhận được chi phí cho nỗ lực tự động hóa mới của Apple. Việc thiết lập hệ thống robot đòi hỏi chi phí đáng kể và việc chuyển đổi này đã làm gián đoạn hoạt động của một số công ty, làm giảm lợi nhuận của họ.

Ảnh minh họa.

Đồng thời, Apple vẫn đang hỗ trợ các nhà cung cấp đạt được các mục tiêu về môi trường. Công ty muốn toàn bộ chuỗi cung ứng của mình đạt mức trung hòa carbon vào năm 2030 và đang hỗ trợ các thiết bị tiết kiệm năng lượng và vật liệu bền vững.

Mục tiêu rộng hơn của Apple với robot là giúp cho quy trình sản xuất ổn định hơn và ít bị ảnh hưởng bởi các vấn đề như thiếu hụt lao động, căng thẳng chính trị và khó khăn trong việc duy trì chất lượng ổn định khi hoạt động sản xuất trải rộng trên nhiều quốc gia.

Theo các chuyên gia, việc sử dụng nhiều robot hơn sẽ giúp sản phẩm của "Nhà Táo" trở nên đáng tin cậy hơn nhưng cũng khiến các nhà cung cấp gặp khó khăn về tài chính khi phải tự chi trả mọi thứ. Apple là một trong những công ty giàu nhất thế giới và hãng nên giúp đỡ nhiều hơn thay vì gây áp lực lên các đối tác của mình.