iPhone của Apple đang tụt hậu nhưng không phải do AI

Kể từ khi ra đời, điện thoại thông minh đã mang trong mình một sứ mệnh — trở thành chiếc máy tính bỏ túi đáp ứng mọi nhu cầu kỹ thuật số của chúng ta. Phần lớn, smartphone có thể làm được mọi thứ, người dùng có thể viết email trên điện thoại; mở và đọc trang web; xem YouTube và Netflix… trên điện thoại.

Ảnh minh họa.

Vậy lý do gì khiến chúng ta chuyển sang máy tính xách tay và máy tính để bàn? Câu trả lời là vì trải nghiệm làm việc trên một thiết bị lớn. Màn hình lớn hơn cho phép mở và chuyển đổi nhiều tab trang web một cách thuận tiện. Một bàn phím vật lý lớn tất nhiên sẽ thuận tiện hơn nhiều cho việc gõ phím trong thời gian dài. Cách bố trí màn hình nền cũng thuận tiện hơn nhiều cho việc đa nhiệm.

Và để có một quy trình làm việc thực sự hiệu quả… việc nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt tốt hơn nhiều so với việc nhìn xuống màn hình điện thoại thông minh.

Chương tiếp theo của smartphone là gì?

Điện thoại thông minh màn hình gập ra đời để giải quyết một trong những thách thức của quy trình làm việc trên điện thoại thông minh, đó là kích thước màn hình. Màn hình lớn hơn không chỉ để xem mọi thứ ở dạng lớn hơn mà còn có thể chạy 2, 3 hoặc 5 ứng dụng cùng một lúc.

Oppo Find N5.

Và quá trình đó vẫn đang tiếp diễn, các nhà sản xuất đưa ra nhiều cách hơn để làm cho việc đa nhiệm trở nên thuận tiện. Oppo và OnePlus có chế độ "Open Canvas", cho phép chạy 4 ứng dụng trên màn hình, nhanh chóng chuyển đổi giữa ứng dụng, ứng dụng được hiển thị đầy đủ chỉ bằng một cú chạm.

Honor Magic V5 mới nhất cũng có tính năng tương tự, đó là "Đa nhiệm ba ứng dụng", 3 ứng dụng được hiển thị theo chiều ngang trên màn hình. Người dùng có thể để tất cả chúng ở chế độ toàn màn hình và cuộn từ ứng dụng này sang ứng dụng kia bằng cách chạm vào bên trái hoặc bên phải màn hình.

Tương lai nằm ở Trải nghiệm Máy tính để bàn

Samsung đã nắm chắc tương lai của điện thoại di động 8 năm trước khi ra mắt Galaxy S8 với DeX Station. Khi đó, DeX không phải là một tính năng phần mềm tự động trên điện thoại, người dùng phải mang theo một dock nhỏ bên mình. Chúng có quạt để giữ cho điện thoại mát mẻ và các kết nối để sạc pin.

Pixel đã có chế độ Desktop Mode.

Kể từ đó, DeX đã phát triển không ngừng. Ngày nay, người dùng có thể cắm màn hình ngoài vào Galaxy S25 hoặc Galaxy Z Fold 7 qua cổng USB C, sau đó kết nối bàn phím và chuột Bluetooth. Kết quả là, họ sẽ có được trải nghiệm máy tính để bàn hoàn chỉnh trên màn hình. Trải nghiệm này vẫn chạy trên nền tảng Android, vì vậy vẫn có một số điểm hạn chế, cụ thể là khi sao chép và chỉnh sửa văn bản hoặc cách con trỏ chuột hoạt động.

Những tính năng của DeX khá hữu ích với các sinh viên và những chuyên gia. Hiện tại, khi dùng kèm phụ kiện, màn hình, bàn phím và touch pad đều được thiết kế để ghép nối với điện thoại Samsung DeX. Lợi ích là gì? Kết nối có thể rẻ và nhẹ hơn, tiện lợi hơn.

Google đã bắt kịp xu hướng

Phải mất vài năm, cuối cùng Google cũng đã chú ý đến DeX. Với Android 16, các thiết bị Pixel (Pixel 8 trở lên) sẽ có Chế độ Máy tính để bàn - Desktop Mode. Chế độ này hoạt động đúng như tên gọi và khá giống Samsung DeX — cắm màn hình vào là dùng. Tuy nhiên, đây là tính năng độc quyền của điện thoại Pixel.

Apple đang ở đâu?

Apple khá chậm chạp trong việc cho phép các thiết bị của mình làm được nhiều hơn "một chức năng". iPad là minh chứng cho điều này.

Chiếc iPad Pro đầu tiên ra mắt năm 2015 với kích thước siêu lớn và đắt đỏ. Và điều duy nhất chúng có thể làm được với màn hình lớn đó là gì? Slide Over và Split View là những cách rất hạn chế để thực hiện đa nhiệm chia đôi màn hình. Cho đến ngày nay, chúng chỉ cho phép bạn chụp theo kích thước và tỷ lệ cụ thể đặt trên màn hình.

Ảnh minh họa.

Sau đó, vào năm 2022, Apple đã phải phát minh ra một cách hoàn toàn mới để hiển thị các cửa sổ nổi trên màn hình, được gọi là Stage Manager. Tuy nhiên, các cửa sổ vẫn phải cố định kích thước. Phải đến năm 2023, Stage Manager mới nổi tự do và có thể sử dụng được.

Ngày nay, người dùng có thể đi làm chỉ với một chiếc iPad Pro, cắm một trong các dock được kết nối với màn hình, chuột và bàn phím. Tương lai chính là đây! Và giống như Samsung DeX trên máy tính bảng, iPad có thể chạy giao diện người dùng Stage Manager một cách tự động — bạn không cần màn hình ngoài, chỉ cần vào Stage Manager và sử dụng chế độ đa cửa sổ theo ý muốn.

Còn iPhone thì sao?

Lịch sử của iPhone cũng không khác nhiều. Mẫu "Plus" đầu tiên là iPhone 6 Plus với màn hình 5,5 inch, có tỷ lệ khung hình 16:9. Chúng được tung hô vì có màn hình lớn hơn so với bản tiền nhiệm.

Đáng tiếc, iPhone không hỗ trợ chia đôi màn hình hay cửa sổ nổi. Ngược lại, cả điện thoại Samsung, LG, Sony và các hãng khác đều coi đó là tính năng mặc định.

iPad của Apple.

Phải đến tận năm 2020, Apple mới chính thức tích hợp video Picture-in-Picture cho iPhone. Người dùng iPhone có thể vừa xem Apple TV hoặc kênh YouTube yêu thích, vừa làm những việc khác trên màn hình 6,5 inch.

Với tốc độ này, iFan sẽ phải chờ đến khoảng năm 2027 hoặc 2030 mới có thể thấy iPhone có chế độ tương tự Stage Manager. Đặc biệt là khi việc phát triển và triển khai các tính năng AI đã được hứa hẹn nhưng vẫn chưa được Apple triển khai trong quý 1 năm nay.