6 sản phẩm ấn tượng sẽ được Apple công bố vào năm sau

Năm 2025 của Apple khá thú vị với sự ra mắt của Liquid Glass, iPhone Air, iPhone 17 Pro mới và những bước tiến lớn trong Apple Silicon. Năm qua, hãng không có nhiều sản phẩm gây bất ngờ nhưng mọi thứ đều mang lại cảm giác khá mới mẻ.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026, "Nhà Táo" sẽ có rất nhiều sản phẩm mới đột phá ra mắt thị trường – trên mọi lĩnh vực.

Màn hình Studio mới

Đây là sản phẩm ít được nhắc đến nhất nhưng lại quan trọng hơn nhiều người nghĩ.

Apple không sản xuất nhiều màn hình. Hãng đã ra mắt Pro Display XDR vào năm 2019 và Studio Display vào năm 2022.

Ảnh minh họa.

Dự kiến, hãng sẽ trình làng một (hoặc hai) màn hình mới cho máy Mac vào đầu năm tới. Dự kiến, chúng sẽ có tùy chọn màn hình 27 inch và được trang bị tấm nền miniLED. Sản phẩm này cũng dự kiến ​​trang bị chip A19 Pro, nâng cấp từ A13 Bionic trong Studio Display hiện tại.

Apple Home Hub

Sản phẩm này đã được đồn đoán từ khá lâu. Chúng bị trì hoãn vì phụ thuộc vào trợ lý ảo Siri của Apple.

Ảnh minh họa.

Tóm lại, Apple đang phát triển một thiết bị tương tự như ‘HomePad’. Sản phẩm sẽ có màn hình 7 inch với hệ điều hành hoàn toàn mới mang tên homeOS. Thiết bị sẽ cung cấp cho người dùng khả năng điều khiển chi tiết hơn đối với ngôi nhà thông minh và là một trợ lý ảo tuyệt vời. Thêm vào đó, Home Hub sẽ được trang bị chip A18.

Thiết kế lại MacBook Pro

Lần đầu tiên kể từ năm 2021, Apple sẽ thiết kế lại MacBook Pro một lần nữa.

Với MacBook Pro 2026 mới, "Táo Khuyết" sẽ ưu tiên thiết kế mỏng hơn. Các tin đồn khác cũng cho thấy chúng có màn hình cảm ứng, đi kèm khả năng hỗ trợ mạng di động 5G.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán, năm 2026 có thể là một năm bùng nổ đối với MacBook Pro. Thiết bị này cũng sẽ được trang bị chip dòng M6 - bộ xử lý 2nm đầu tiên của Apple.

iPhone màn hình gập đầu tiên

Sau iPhone Air, Apple sẽ gây bất ngờ vào năm sau với iPhone Fold màn hình gập.

Ảnh concept iPhone Fold.

Chiếc iPhone này sẽ có kiểu dáng màn hình gập giống máy tính bảng. Máy sẽ có màn hình bên trong 7,8 inch và màn hình bên ngoài 5,5 inch. Đáng chú ý, màn hình gập bên trong sẽ không có nếp gấp. Ngoài ra, thiết bị này có thể sử dụng Touch ID thay vì Face ID và có khung titan.

MacBook giá rẻ hơn

Tiếp theo, Apple dự kiến ​​giới thiệu một chiếc MacBook giá phải chăng hoàn toàn mới. Chúng sẽ có mức giá thấp hơn MacBook Air, được trang bị chip A18 Pro và màn hình 13 inch. Theo các nguồn tin, Apple sẽ có một số màu sắc thú vị cho mẫu MacBook này. Khi ra mắt vào năm sau, đây sẽ là chiếc MacBook đầu tiên của Apple sử dụng chip dòng A.

iPad mini với màn hình OLED

Lần đầu tiên kể từ năm 2021, Apple sẽ thiết kế lại iPad mini. Hãng cũng sẽ nâng cấp công nghệ màn hình của iPad mini, mang công nghệ OLED đến sản phẩm. Màn hình OLED lần đầu tiên xuất hiện trên iPad Pro năm ngoái và iPad mini được đồn đoán là chiếc iPad thứ hai có công nghệ màn hình này. Theo các báo cáo, iPad mini OLED cũng sẽ có thiết kế chống nước tốt hơn và được tích hợp chip A19 Pro.