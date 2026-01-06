Đây là "Siêu phẩm" tương lai của Apple, tâm huyết của CEO Tim Cook

Apple đã phát hành kính Vision Pro đầy tham vọng tại Mỹ vào tháng 2/2024. Được trang bị chip M2, Vision Pro là sự kết hợp giữa thực tế ảo và thực tế tăng cường, cho phép người dùng tạo không gian làm việc ảo ở bất cứ đâu.

Kính Vision Pro của Apple.

Kính Vision Pro cũng có thể tạo ra các màn hình nổi có thể thay đổi kích thước để mở ứng dụng iPad, cho phép người dùng xem phim trực tuyến trên màn hình ảo lớn, tạo một màn hình ảo khổng lồ để xem màn hình Mac và sử dụng hình ảnh kỹ thuật số 3D để thực hiện cuộc gọi video FaceTime.

Luxshare đã ngừng sản xuất kính Vision Pro vào đầu năm nay

Theo Financial Times, mặc dù phiên bản kính Vision Pro mới được phát hành cuối năm ngoái có chứa chip M5, Vision Pro vẫn tiếp tục bán rất chậm. Theo IDC, Apple chỉ xuất xưởng 390.000 chiếc Vision Pro trong năm 2024 và chỉ giao được 45.000 chiếc trong quý 3/2025.

Trong khi đó, hàng chục triệu chiếc iPhone được xuất xưởng mỗi quý, ước tính khoảng 56-60 triệu chiếc được giao trong quý 3/2025.

Luxshare, công ty sản xuất kính Vision Pro cho Apple đã ngừng sản xuất thiết bị này vào đầu năm ngoái. Apple cũng đã ngừng quảng bá Vision Pro tại các thị trường trọng điểm bao gồm Mỹ và Anh, Apple đã giảm quảng cáo kỹ thuật số cho sản phẩm này tới 95% trong năm qua. Apple đang rơi vào tình thế mà các nhà phát triển không thấy bất kỳ lợi nhuận nào khi tạo ra các ứng dụng Vision Pro mới.

Kính Vision Pro có 3.000 ứng dụng dành riêng cho máy tính không gian. Con số này thấp hơn nhiều so với số lượng ứng dụng được phát triển cho iPhone và được liệt kê trong App Store trong năm đầu tiên sau khi cửa hàng ứng dụng của iPhone ra mắt vào năm 2008. Nói cách khác, Vision Pro vẫn là một sự thất vọng đối với Apple.

Apple sẽ tung ra kính AR trong vài năm tới

Counterpoint cho biết, lượng tai nghe VR xuất xưởng đã giảm 14% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước. Trong khi tai nghe Quest của Meta chiếm 80% thị trường trong 6 tháng đầu năm 2025, Meta đã bắt đầu chuyển ngân sách tiếp thị và R&D của mình sang kính AI Meta Ray-Ban.

Apple sẽ tung ra kính AR trong vài năm tới.

Apple đang chuyển một phần năng lực trí tuệ đã tạo ra Vision Pro sang việc phát triển kính thông minh của mình. Cuối năm nay hoặc đầu năm sau, Apple có thể sẽ phát hành một cặp kính thông minh để cạnh tranh với kính Ray-Ban Meta. Sử dụng camera tích hợp, những chiếc kính này sẽ nhìn thấy những gì người dùng nhìn thấy, sử dụng Siri để dịch biển báo, phát nhạc và nhận cuộc gọi điện thoại thông qua loa tích hợp.

Kính cũng sẽ có khả năng chụp ảnh và quay video, đồng thời dựa vào Siri để điều hướng. Vì những chiếc kính này sẽ không có màn hình (người dùng sẽ sử dụng màn hình iPhone), nên chúng sẽ nhẹ và có thời lượng pin cả ngày.

Vào năm 2028, sản phẩm tâm huyết của CEO Apple - Tim Cook sẽ được ra mắt. Đây sẽ là chiếc kính thực tế ảo tăng cường (AR). Những chiếc kính này định nghĩa AR bằng cách hiển thị các đối tượng kỹ thuật số, phủ lên trên hình ảnh thế giới thực. Sản phẩm này có màn hình thực và sẽ được trang bị chip dòng M mạnh mẽ. Đây có thể là bước đột phá lớn tiếp theo của Apple, có thể thay thế iPhone.

Dự kiến, "Nhà Táo" có thể sử dụng lại chiến lược của Steve Jobs bằng cách chờ đợi các hãng khác giới thiệu kính AR trước khi gây chấn động thế giới với phiên bản của mình. Hãng sẽ tung ra một thiết bị có thiết kế được cải tiến và tích hợp phần mềm-phần cứng tốt hơn.

Apple đã thực hiện điều này vào năm 2007 khi làm bùng nổ thị trường điện thoại thông minh non trẻ bằng cách giới thiệu iPhone màn hình cảm ứng, một sản phẩm đã thay đổi thế giới.