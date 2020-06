iPhone tệ nhất mọi thời đại: iPhone 5C là số 2, liệu ai dám nhận số 1?

Chủ Nhật, ngày 28/06/2020 09:00 AM (GMT+7)

Không có gì lạ khi iPhone của Apple là một thiết bị thay đổi trò chơi hoàn toàn cách chúng ta tương tác với các thiết bị di động.

Nhưng người dùng đừng nghĩ rằng tất cả các iPhone đều được tạo ra và thành công như nhau. Hãy cùng liệt qua danh sách dưới đây để xem đâu là những chiếc iPhone tệ nhất mọi thời đại.

iPhone SE (2016)

Có lẽ đọc cái tên này nhiều người có thể cảm thấy bất ngờ nhưng iPhone SE (2016) thực sự là một cao nguyên khó hiểu trong toàn bộ thiết kế điển hình của thời điểm đó. Chắc chắn, thiết kế của iPhone SE đẹp hơn so với những chiếc iPhone có kích thước tương tự, nhưng nó có cảm giác như một bước lùi so với các mẫu smartphone khác với màn hình lớn hơn.

Dĩ nhiên, người dùng có thể đánh giá cao mức giá chỉ từ 399 USD (9,3 triệu đồng) khi nó ra mắt bởi nó đã giúp những ai thích iPhone mà không đủ tiền mua các sản phẩm cao cấp dễ dàng tiếp cận hơn. Nhưng dù có hấp dẫn đến mấy, iPhone SE (2016) vẫn quá nhỏ gọn cho xu thế hiện đại là lý do khiến Apple phải chờ đến tận năm 2020 này mới chịu tung ra bản kế nhiệm của nó với màn hình lớn hơn.

iPhone 6 Plus

Vào năm 2014, Apple đã ra mắt chiếc iPhone 6 Plus với màn hình 5,5 inch - vốn là lớn nhất trên iPhone ở thời điểm đó. Đó là sản phẩm siêu mỏng nhưng cũng vì vậy mà cũng… siêu cong. Đó là lý do tại sao chỉ sau vài giờ sử dụng, rất nhiều chủ sở hữu iPhone 6 Plus đã phàn nàn về tình trạng máy rất dễ bị cong khi để trong túi sau với vài lần ngồi xuống và đứng lên.

Kết quả là, làn sóng hashtag #bendgate đã được lan truyền trên Twitter, buộc Apple phải đưa ra phản hồi với giải thích: “sự bẻ cong trên iPhone là cực kỳ hiếm”. Sau đó một năm, vào năm 2015, Apple đã tung ra mẫu iPhone 6S Plus cùng iPhone 6S với sự bẻ cong đã hoàn toàn biến mất. Điều này cũng xảy ra với iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus các năm sau đó.

iPhone 3G

Nhìn vào những chiếc iPhone thời hiện đại ngày nay, thật dễ dàng để chúng ta có những lời chê bai dành cho các thế hệ iPhone trong quá khứ, trong đó có chiếc iPhone 3G. Không thể phủ nhận iPhone 3G là chiếc điện thoại đã giúp thúc đẩy công nghệ mạng 3G tiến lên phía trước - điều mà nhiều smartphone trước đó không thể làm - cũng như mở ra kỷ nguyên ứng dụng di động bằng App Store với 500 ứng dụng có thể tải về ngay trong ngày đầu ra mắt nhưng sản phẩm vẫn có những khiếm khuyết nhất định.

Bởi lẽ iPhone 3G đã gây thất vọng khi vẫn sử dụng lớp vỏ bằng nhựa cứng, kết nối 3G hay bị “đứt gánh giữa đường” và tốc độ xử lý thì khá chậm. Thật tình mà nói, iPhone 3G không phải là sản phẩm tồi tệ nhất so với các sản phẩm trong danh sách nhưng chắc chắn đó không phải là điện thoại tốt nhất.

iPhone 4

Trong khi iPhone 4 mở ra một thiết kế lại rất được chào đó thì sản phẩm lại gặp phải một số sai sót trong quá trình thiết kế khiến Apple phải mất khoản tiền không nhỏ cho việc giải quyết. Liệu ai còn nhớ sự cố #Antennagate khét tiếng?

Không giống như các mẫu iPhone trước đó, iPhone 4 đặt các ăng-ten ở bên ngoài điện thoại, nơi người dùng không chỉ có thể nhìn và cảm nhận các cạnh của nó mà còn chặn hoàn toàn tín hiệu của điện thoại nếu họ sử dụng ngón tay che phủ bộ thu phát sóng ăng-ten này. Kết quả là, Apple đã phải thông báo với người dùng cách phòng tránh, đồng thời tặng người dùng iPhone 4 những chiếc vỏ bảo vệ để giúp hạn chế các sự cố. Có lẽ trong lịch sử iPhone mà cố CEO Apple Steve Jobs tạo ra, đây là chiếc iPhone tồi tệ nhất.

iPhone 5c

Cái tên cuối cùng và cũng được xem là tệ nhất trong lịch sử sản phẩm Apple không ai khác chính là iPhone 5C. Thật không công bằng khi nói iPhone 5C là một sản phẩm tồi tệ mà Apple và bản thân ông Tim Cook nên lãng quên. Ý tưởng của Apple ở thời điểm đó là phát hành một chiếc iPhone giá cả phải chăng hơn để hướng đến nhiều đối tượng người dùng hơn nhưng nếu ai đã sử dụng chiếc iPhone này chắc cũng phải cảm thấy ngao ngán.

Nguyên nhân vì iPhone 5c là một iPhone được làm hoàn toàn bằng nhựa trông rất rẻ tiền, giống như kiểu người dùng cầm mấy chiếc điện thoại cục gạch nồi đồng cối đá của Nokia ngày đó. Chưa hết, nó chẳng có Touch ID như trong phiên bản iPhone 5S cao cấp ra mắt cùng thời điểm. Nhiều yếu điểm là vậy nhưng iPhone 5C chỉ có giá rẻ hơn 100 USD so với iPhone 5S khiến nhiều người cảm thấy rất thất vọng. Có lẽ chính vì chẳng ai thèm quan tâm mà Apple đã quên luôn các sản phẩm kết nhiệm nó sau này.

Dù sao thì iPhone 5C cũng là luồng khí thổi vào Apple để công ty có truyền thống ra mắt ít nhất hai mẫu iPhone mỗi năm sau đó, đồng thời nó cũng là lý do khiến những chiếc iPhone XR hay iPhone 11 ngày nay có nhiều màu sắc hơn. Ngoài những điều này, chẳng có gì luyến tiếc đối với chiếc iPhone 5C cả.

