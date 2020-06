Giá dưới 5 triệu đồng, iPhone 7 và 7 Plus không đơn giản chỉ là một chiếc điện thoại sơ cua

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nếu bạn tìm kiếm mua một chiếc iPhone 7 hoặc 7 Plus, đây rõ ràng là thời điểm tuyệt vời khi máy chỉ còn có giá khoảng 4,65 triệu đồng.

Cả iPhone 7 và 7 Plus vẫn là một trong những lựa chọn rất phổ biến, đặc biệt đối với những ai cần một chiếc điện thoại sơ cua từ Apple mà vẫn có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của người dùng, từ nhắn tin iMessage đến cuộc gọi FaceTime siêu nét.

“Hàng cũ” 2016 vẫn tốt chán

Khi nhắc đến các điện thoại cũ ra mắt cách đây từ 3 năm trở nên, hầu hết ai cũng cảm thấy lo lắng thông số kỹ thuật không thể đáp ứng nhu cầu hiện đại. Nhưng đó chỉ là điều nên áp dụng cho những chiếc điện thoại Android, còn iPhone lại hoàn toàn khác. Ngay cả iPhone 6 ra mắt từ năm 2014 đến nay vẫn chạy rất tốt, đặc biệt là iPhone 6S vẫn còn hỗ trợ cập nhật lên iOS 14 mà Apple vừa giới thiệu chứ đừng nói gì đến iPhone 7. Trong thực tế, iPhone 7 vẫn rất giá trị trong năm 2020 khi nhìn vào sức mạnh của nó.

Chạy trên nền tảng iOS của Apple, iPhone 7 có RAM 2 GB và iPhone 7 Plus có RAM 3 GB, các tính năng phần cứng còn lại của chúng gần như không thay đổi, bao gồm chip A10 Fusion mạnh mẽ, chống nước 100% nhờ chuẩn IP67 và các lựa chọn bộ nhớ trong như nhau. Đặc biệt, iPhone 7 Plus còn đi kèm camera kép 12 MP ở mặt sau, điều mà nhiều chiếc điện thoại đắt hơn như iPhone XR và cả iPhone SE mới cũng không có. Cần nhớ, iPhone 7 Plus là chiếc iPhone giúp thúc đẩy kỷ nguyên chụp ảnh chân dung, vì vậy đừng quên hệ thống camera kép trên nó.

Tất cả những phần cứng này là quá đủ cho 99,9% người dùng trong năm 2020. Người dùng không cần phải chi thêm đến khoảng gần 20 triệu đồng để mua một chiếc iPhone 11 Pro chỉ để nhận RAM 4 GB, màn hình OLED và ba ống kính chỉ để lướt web, chụp ảnh trẻ nhỏ và gửi email, bởi mọi khả năng này đều xử lý mướt rượt trên iPhone 7. Dĩ nhiên, một chiếc iPhone 11 Pro chắc chắn là tốt, nhưng nếu theo đuổi giá trị và quan tâm nhiều hơn đến việc tiết kiệm tiền hơn là tiêu tiền, iPhone 7 chắc chắn đáng giá.

Người dùng cũng cần nhớ rằng 99,9% các tính năng mới bên trong điện thoại không bao giờ được sử dụng, hoặc chúng không được sử dụng đúng cách. Nếu chỉ là một anh chàng hoặc cô gái không muốn chi quá nhiều cho điện thoại nhưng lại nhất quyết muốn có một chiếc iPhone, hãy nhìn vào những mẫu cũ hơn như iPhone 7 hoặc 7 Plus là một trong những cách tốt nhất để thực hiện điều này.

Tất nhiên người dùng cũng có thể nghĩ đến các mẫu iPhone mới hơn như iPhone X, XS hay iPhone XR, tuy nhiên do đó là các mẫu hiện đại hơn nên chi phí mà chi tiêu cũng khó lòng ở mức dưới 10 triệu đồng. Nói một cách khác, nếu đang mua sắm với khoản chi tiêu ít nhất có thể, iPhone 7 và 7 Plus là những lựa chọn rẻ nhất mà vẫn có thể đảm bảo nâng cấp lên iOS mới ít nhất một đời nữa.

Chọn iPhone 7 hay 7 Plus?

Cả hai sản phẩm đều chia sẻ nhiều điểm chung trong phần cứng, nhưng chọn iPhone 7 hay 7 Plus lại là điều khác, bởi các mức giá giữa chúng chênh lệch khoảng 2 triệu đồng. Theo kinh nghiệm từ “các bậc tiền bối”, iPhone 7 Plus thực sự là chiếc điện thoại vượt trội về mọi mặt, từ camera cho đến màn hình và thời lượng pin. Thành thật mà nói, ngay cả khi so sánh với iPhone XR cao cấp hơn, iPhone 7 Plus vẫn còn nhỉnh hơn ở một điểm mà rất nhiều chúng ta quan tâm khi mua điện thoại lúc này, đó là camera kép - điều mà iPhone XR chỉ dừng lại ở camera đơn mà thôi.

Quay trở lại với iPhone 7 và 7 Plus. Thời lượng pin là vô cùng quan trọng trong hoạt động sử dụng. Khi xét mới 100%, thời lượng pin iPhone 7 Plus có thời lượng tốt hơn 30-40% so với iPhone 7. Nhưng vì đó đều là những sản phẩm likenew nên người dùng cần chú ý kỹ hơn về khả năng pin trên máy. Hãy vào Cài đặt > Cài đặt chung > Pin và chọn Tình trạng pin. Nếu mức tỷ lệ phần trăm càng cao, thời lượng pin sử dụng càng tốt hơn. Ngay cả màn hình của nó là 5,5 inch cũng lớn hơn và cung cấp độ phân giải 1080p tốt hơn so với màn hình HD trên iPhone 7.

Cũng bởi vì iPhone 7 Plus lớn hơn, nó hữu ích hơn trong cuộc sống hàng ngày của người dùng, cho dù họ đọc một bài báo trực tuyến hay xem video, có màn hình lớn hơn ở độ phân giải cao hơn sẽ khiến việc lướt web và xem nội dung trông đẹp hơn. Và màn hình của iPhone 7 Plus vẫn thực sự tốt, thậm chí cho đến tận ngày nay, dù chưa thể bằng màn hình Retina của Apple.

Xét cho cùng, cả iPhone 7 và 7 Plus đều vẫn rất thông minh ở thời điểm này. Thiết kế mảnh dẻ và đường nét gọn gàng trên sản phẩm thực sự rất đáng để quan tâm. Nó cũng mang đến cho người dùng nút Home và Touch ID để quét vân tay truy cập vào máy nhanh chóng, rất tiện dụng nếu người dùng chưa cảm thấy thích thú với máy quét khuôn mặt Face ID trên các sản phẩm từ đời iPhone X trở về sau.

