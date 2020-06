13 năm, iPhone đã phát triển ra sao?

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 09:00 AM (GMT+7)

Đã 13 năm trôi qua kể từ khi Apple giới thiệu iPhone - thiết bị được cho là sản phẩm quan trọng nhất của Apple từ trước đến nay.

iPhone chắc chắn là sản phẩm phổ biến nhất của Apple. Kể từ ngày ra mắt đầu tiên vào năm 2007 đến nay, nó đã thiết lập tiêu chuẩn cho thị trường smartphone. Nhưng liệu mọi người đã biết iPhone phát triển ra sao kể từ ngày phát hành đầu tiên?

Mỗi thế hệ đều khác nhau, tuy nhiên không phải lúc nào cũng nhận ra sự khác biệt của chúng, đặc biệt khi so sánh giữa các sản phẩm cùng kích thước màn hình. Vậy trong 13 năm qua, sự phát triển của iPhone là như thế nào?

Kỷ nguyên 3,5 inch

iPhone gốc được ra mắt vào ngày 29/6/2007 có màn hình 3,5 inch. Khẩu hiệu cho thiết bị là “This is only the beginning” và Apple đã đúng. Mặc dù iPhone gốc là một cuộc cách mạng cho thời đại đó nhưng theo tiêu chuẩn ngày nay, nó đã khá cổ. Nó thậm chí còn không cung cấp kết nối 3G và chỉ có camera 2 MP.

iPhone 3G phát hành một năm sau đó là bản cải tiến của iPhone gốc bằng việc thêm khả năng 3G và thúc đẩy việc lưu trữ tối thiểu đến 8 GB. Nó cũng có vỏ bằng nhựa polycarbonate được thiết kế lại, thay thế cho mặt lưng bằng nhôm của iPhone gốc. Mặc dù đây là một sự đánh đổi trong thiết kế nhưng việc tiết kiệm chi phí thành phần đã giúp Apple giảm một nửa giá bán lẻ của điện thoại.

Đến phiên iPhone 3GS ra mắt sau đó một năm với S đại diện cho “Speed”. Kết quả là, iPhone này chủ yếu cung cấp các cải thiện về tốc độ bên trong. Bên cạnh đó, bản này cũng tăng camera sau lên 3 MP và dung lượng lưu trữ tối đa lên 32 GB.

iPhone 4 ra mắt sau đó được nhiều người coi là iPhone có thiết kế tốt nhất từ ​​trước đến nay. Nó có thân máy hoàn toàn bằng kính giúp tỏa sáng độc đáo theo thời gian. Đó cũng là chiếc iPhone đã giới thiệu màn hình Retina - một tiến bộ lớn vào thời điểm đó. iPhone này cũng là sản phẩm đầu tiên sử dụng chip A-series của Apple (với Apple A4) và thêm camera trước cho các cuộc gọi video FaceTime.

Kết thúc kỷ nguyên 3,5 inch là chiếc iPhone 4S, tiếp tục là một cải tiến về thông số kỹ thuật bên trong của iPhone 4. Ở đây, S viết tắt cho cụm từ Siri - trợ lý kỹ thuật số mới của Apple. iPhone 4S cũng có một camera phía sau với độ phân giải lên đến 8 MP.

Kỷ nguyên 4 inch

iPhone 5 ra mắt vào năm 2012 là smartphone đầu tiên của Apple có màn hình lớn hơn 3,5 inch. Màn hình 4 inch được cho là lớn ở thời điểm đó. Bên cạnh đó, iPhone 5 cũng được thiết kế lại với phần vỏ nhôm. Nó cũng đã bỏ kết nối dock cũ để chuyển sang Lightning.

Bản cải tiến iPhone 5S vẫn giữ nguyên thiết kế gần giống iPhone 5 nhưng đã mang đến hai cải tiến chính: đầu đọc dấu vân tay Touch ID và chip A7 - bộ xử lý 64 bit đầu tiên thế giới dành cho smartphone. Đồng thời, Apple cũng ra mắt iPhone 5C - với C đại diện cho Color. Thiết bị nổi bật với lớp vỏ polycarbonate cứng và có nhiều màu sáng.

Sau đó Apple cũng giới thiệu iPhone SE giữ màn hình 4 inch của iPhone 5 nhưng bao gồm nhiều tính năng của iPhone 6S cao cấp hơn.

Kỷ nguyên 4,7 inch và 5,5 inch

Vào năm 2014, Apple đã phá vỡ truyền thống chỉ phát hành một chiếc iPhone hàng đầu bằng việc ra mắt đến hai mẫu iPhone. Đó là iPhone 6 với màn hình 4,7 inch và iPhone 6 Plus với màn hình 5,5 inch. Cả hai điện thoại đều có tính năng Apple Pay và cải thiện tốc độ mạnh mẽ.

Năm sau Apple ra mắt iPhone 6s và iPhone 6s Plus với những cải tiến lớn ở camera sau 12 MP và màn hình 3D Touch có khả năng cảm nhận mức độ nhấn của người dùng.

Đến năm 2016, Apple đã tiết lộ iPhone 7 và iPhone 7 Plus - dòng sản phẩm thường được coi là một sự thất vọng khi nó phá vỡ chu kỳ giới thiệu thiết kế mới của Apple mỗi hai năm một lần. iPhone 7 và 7 Plus phần lớn trông giống như dòng iPhone 6s, tuy nhiên iPhone 7 Plus là sản phẩm đầu tiên đi kèm hệ thống camera kép ở phía sau.

Năm 2017, Apple một lần nữa giữ nguyên yếu tố thiết kế tương đối khi phát hành iPhone 8 và 8 Plus. Tuy nhiên, chúng có mặt sau bằng kính và hỗ trợ sạc không dây cũng như nhiều phần cứng bên trong như của iPhone X sở hữu.

Cuối cùng là năm 2020, mẫu iPhone SE (2020) được Apple ra mắt sở hữu màn hình 4,7 inch. Về cơ bản đây là chiếc iPhone 8 với cấu hình phần cứng của iPhone 11 mà công ty ra mắt vào năm ngoái. Sản phẩm vẫn sử dụng camera đơn như iPhone 8.

Kỷ nguyên 5,8 inch

Cũng trong năm 2017, Apple giới thiệu iPhone X. Điện thoại này đã tăng kích thước màn hình lên 5,8 inch và quan trọng hơn là bỏ nút Home vật lý để chuyển sang thiết kế toàn màn hình. Đây được cho là chiếc iPhone cực đoan nhất của Apple từ trước đến thời điểm phát hành do giao diện hoàn toàn dựa trên cử chỉ mới (do không có nút Home). Đó cũng là iPhone tạo tiền đề cho công ty trong 10 năm tới.

Apple đã tung ra phiên bản cải tiến của iPhone X với iPhone Xs cũng có màn hình 5,8 inch vào năm 2018. Gần đây nhất là năm 2019, Apple đã trở lại với quy ước đặt tên lành mạnh hơn với sự ra mắt của iPhone 11 Pro. Trong khi sản phẩm trông gần giống iPhone X và XS nhưng đây là chiếc iPhone đầu tiên có ba máy ảnh phía sau và một tấm kính mờ mặt sau. Nhiều khả năng Apple sẽ khai tử kích thước màn hình 5,8 inch khi ra mắt iPhone 12 năm nay.

Kỷ nguyên 6,1 inch và 6,5 inch

Năm 2018 chứng kiến phiên bản iPhone còn lớn hơn cả iPhone X. Đó là năm Apple giới thiệu thêm hai chiếc iPhone hoàn toàn mới, ngoài iPhone XS như đã nói. Đầu tiên là iPhone XS Max có màn hình lớn nhất mà Apple từng đạt với kích thước 6,5 inch.

Cùng với đó, công ty cũng giới thiệu iPhone XR được quảng cáo là iPhone thân thiện ngân sách. Mặc dù có thiết kế toàn màn hình như dòng iPhone XS nhưng iPhone XR phân biệt với dòng XS đó là có màn hình ở giữa hai kích thước 5,8 inch và 6,5 inch, mà cụ thể là 6,1 inch.

Năm 2019 chứng kiến ​​sự ra mắt của iPhone mới nhất từ Apple. Điều này bao gồm iPhone 11 kế nhiệm cho iPhone XR khi có màn hình 6,1 inch. Đối với iPhone 11 Pro Max, sản phẩm này kế nhiệm iPhone XS Max để chứa màn hình 6,5 inch. Dòng iPhone 11 Pro là những smartphone đầu tiên có mặt lưng bằng kính mờ và ba ống kính.

