iPhone 17 Pro làm điều không tưởng, vốn yêu cầu RAM 200 GB

Điều này khiến iPhone 17 Pro vốn chỉ có RAM 12 GB không phải là lựa chọn hàng đầu để chạy những mô hình này. Tuy nhiên, một video gần đây đã chứng minh rằng chiếc điện thoại cao cấp của Apple có thể thực hiện điều tưởng chừng không thể.

Việc vận hành mô hình LLM trên iPhone 17 Pro đòi hỏi một vài điều chỉnh nhỏ, nếu không việc này sẽ không thể thực hiện được.

Dự án mã nguồn mở mang tên Flash-MoE đã cho thấy khả năng chạy mô hình ngôn ngữ lớn trên iPhone 17 Pro. Mặc dù thiết bị này có thể xử lý mô hình LLM yêu cầu tài nguyên cao, tuy nhiên hiệu suất vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, tốc độ tạo token chỉ đạt 0,6 token mỗi giây, tức là khoảng 1 từ được tạo ra sau mỗi 1,5 đến 2 giây. Điều này có thể khiến nhiều người dùng cảm thấy khó chịu khi phải chờ đợi lâu.

Mặc dù tốc độ chậm, việc một mô hình ngôn ngữ lớn 400 tỷ tham số hoạt động trên smartphone cho thấy rằng với một số tối ưu hóa, việc chạy các mô hình này trên thiết bị di động là khả thi. Thay vì tải toàn bộ mô hình vào bộ nhớ, Flash-MoE tận dụng ổ SSD của iPhone để truyền dữ liệu trực tiếp đến GPU. Hơn nữa, “MoE” là viết tắt của mô hình Mixture of Experts, vốn cho phép chỉ sử dụng một phần nhỏ trong số 400 tỷ tham số cho mỗi từ được tạo ra.

Một lợi ích khác của việc sử dụng LLM cục bộ là người dùng có thể bảo mật thông tin mà không cần kết nối internet, mặc dù điều này có thể làm hao pin nhanh chóng. Các nhà phát triển cũng đã sử dụng các phiên bản nén của các mô hình ngôn ngữ lớn, nhưng một mô hình với 400 tỷ tham số vẫn yêu cầu tối thiểu RAM 200 GB và khiến việc chạy trên iPhone 17 Pro trở nên khó khăn.

Tóm lại, nếu đủ kiên nhẫn để chờ đợi tốc độ tạo truy vấn 0,6 token mỗi giây, người dùng có thể chạy một mô hình LLM 400 tỷ tham số trên iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách lớn giữa việc chạy mô hình và việc sử dụng nó một cách hiệu quả.