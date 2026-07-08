iPhone Pro Max giá chỉ từ 13,9 triệu đồng đáng mua nhất: Chọn iPhone 13 Pro Max hay iPhone 16 Pro Max?

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max

Trải qua hơn một năm có mặt trên thị trường, iPhone 16 Pro Max vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi sở hữu nhiều yếu tố cốt lõi khiến máy trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều người nhờ mức giá đã tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu.

Khi Apple quyết định chuyển sang dùng khung nhôm nguyên khối cho iPhone 17 Pro Max, nhiều người dùng cảm thấy khá tiếc khi thiết kế khung viền Titan bị loại bỏ. Mặc dù sự thay đổi này đổi lại hiệu quả tản nhiệt tốt hơn, nhưng về thiết kế hay trải nghiệm cầm nắm sang trọng thì chất liệu Titanium trên iPhone 16 Pro Max vẫn được lòng số đông hơn nhờ sự tương phản sắc nét với mặt lưng mờ.

Đặc biệt phải kể đến lựa chọn màu Titan Sa Mạc (Desert Titanium) trên mẫu máy này với sắc Vàng làm tông chủ đạo. Màu này không bị trầm như các bộ màu Đen hay Xanh, cũng không quá an toàn như màu Trắng. Theo dòng chảy thiết kế, iPhone 16 Pro Max chính là sản phẩm đạt tới độ ổn định cao nhất của Apple khi thừa hưởng mọi tinh hoa: mặt lưng nhám mờ tinh tế từ đời 11 Pro Max, khung viền vuông từ 12 Pro Max và chất liệu Titan chắc chắn từ 15 Pro Max.

Về màn hình, tấm nền LTPO Super Retina XDR OLED với kích thước 6.9 inch cùng phần viền siêu mỏng mang đến khả năng hiển thị xuất sắc ngay cả trong điều kiện ngoài trời nắng gắt. Hệ thống loa giải trí cũng là một điểm cộng lớn khi cả 2 loa trên và dưới mang đến âm lượng khá lớn, dải âm rộng, bass lực và dải vocal được đầu tư chỉn chu, đáp ứng rất tốt đa số nhu cầu giải trí của người dùng.

Với thế hệ thứ 2 sử dụng chipset trên tiến trình 3nm, iPhone 16 Pro Max đã khắc phục được phần lớn tình trạng quá nhiệt của thế hệ tiền nhiệm. Máy gánh tốt các tác vụ cơ bản và những tựa game phổ biến như Liên Quân Mobile hay PUBG Mobile ở mức đồ hoạ cao nhất một cách mượt mà.

Thời lượng pin cũng là một điểm tựa vững chắc. Thử nghiệm thực tế với nhu cầu hỗn hợp nặng (kết nối 4G, quay chụp liên tục tại Vũng Tàu), máy dễ dàng onscreen hơn 4 tiếng mà vẫn còn 34% pin vào cuối ngày. Ở điều kiện văn phòng sử dụng Wi-Fi nhiều, máy thậm chí đạt tới 9 giờ 56 phút onscreen trọn vẹn.

Với hệ điều hành iOS 26 mới nhất, iPhone 16 Pro Max mang đến giao diện Liquid Glass hoàn toàn mới, cho phép thay đổi toàn bộ hệ thống icon sang giao diện kính mờ sang trọng. Điểm đáng mừng là trên các bản cập nhật mới nhất, hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence đã chính thức hỗ trợ hoàn chỉnh ngôn ngữ Tiếng Việt, giúp người dùng trải nghiệm các tính năng thông minh một cách trọn vẹn.

Về nhiếp ảnh, cụm camera xử lý đồng đều ở cả 3 ống kính. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý cảm biến telephoto 5x (tiêu cự 120mm) độ phân giải 12MP sẽ yêu cầu khoảng cách đứng khá xa chủ thể và dễ lộ điểm yếu giảm chi tiết khi zoom trong điều kiện thiếu sáng.

Bên cạnh iPhone 16 Pro Max, thị trường hiện tại còn 3 đại diện Pro Max khác phân hóa rõ rệt theo từng nhu cầu và ngân sách của người dùng.

Giá iPhone 16 Pro Max cũ ở thời điểm hiện tại

iPhone 16 Pro Max 256GB: 26.49 triệu đồng;iPhone 16 Pro Max 512GB: 30.89 triệu đồng;iPhone 16 Pro Max 1TB: 33.79 triệu đồng;

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max

Khi cân nhắc mua iPhone 15 Pro Max năm 2026, nhiều người thường bị thu hút bởi hiệu năng mạnh mẽ và thiết kế cao cấp của sản phẩm. Thiết bị này sở hữu chip A17 Pro sản xuất trên tiến trình 3nm đầu tiên, RAM 8GB và màn hình OLED 6.7 inch. Máy vẫn duy trì khả năng đa nhiệm ổn định và hệ thống camera 48MP cùng ống kính tele 5x vẫn mang lại chất lượng ảnh tốt trong điều kiện đủ sáng.

Tuy nhiên, sau gần 3 năm trình làng, thiết bị này bắt đầu xuất hiện những hạn chế về pin (dung lượng có thể giảm xuống dưới 85% sau thời gian dài sử dụng), không còn bảo hành chính hãng và khả năng tản nhiệt khi chạy các tác vụ đồ họa nặng liên tục không còn tối ưu bằng thế hệ 16.

Giá iPhone 15 Pro Max cũ ở thời điểm hiện tại

iPhone 15 Pro Max 256GB: 23.69 triệu đồng;iPhone 15 Pro Max 512GB: 27.19 triệu đồng;iPhone 15 Pro Max 1TB: 29.09 triệu đồng.

iPhone 14 Pro Max cũ

iPhone 14 Pro Max

Mặc dù đã ra mắt vài năm, iPhone 14 Pro Max vẫn sở hữu hiệu năng mạnh mẽ từ chip A16 Bionic, màn hình OLED 6.7 inch với công nghệ ProMotion 120Hz và Dynamic Island cho hiển thị sắc nét. Thiết kế bền bỉ với khung thép không gỉ mang lại vẻ ngoài bóng bẩy, đầm tay.

Ưu điểm lớn nhất khi mua iPhone 14 Pro Max cũ trong năm 2026 chính là mức giá cực kỳ dễ tiếp cận (chỉ từ hơn 17 triệu đồng tại các hệ thống uy tín như Điện Thoại Vui). Dù vậy, người dùng cần lưu ý các nhược điểm như pin có thể bị chai, nguy cơ máy từng bị thay thế linh kiện không chính hãng, hoặc ngoại hình có vết trầy xước nhẹ từ chủ cũ.

Bảng giá iPhone 14 Pro Max ở thời điểm hiện tại

iPhone 14 Pro Max 128GB: 19.19 triệu đồng; iPhone 14 Pro Max 256Gb: 20.69 triệu đồng; iPhone 14 Pro Max 512GB: 22.19 triệu đồng; iPhone 14 Pro Max 1TB cháy hàng.

iPhone 13 Pro Max cũ

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max cũ đẹp vẫn là phương án hợp lý cho những ai mong muốn sử dụng iPhone phân khúc cao cấp với chi phí tối thiểu. Máy trang bị chip Apple A15 Bionic vẫn thừa sức đáp ứng mượt mà từ tác vụ hàng ngày đến các tựa game phổ biến.

Điểm ăn tiền của thiết bị này là viên pin dung lượng lớn 4.352 mAh cực kỳ trâu bò, hệ thống 3 camera sau 12MP hỗ trợ chế độ quay phim Cinematic nghệ thuật và kết nối 5G tốc độ cao, đảm bảo trải nghiệm sử dụng của bạn không hề bị lỗi thời dù mua máy cũ.

Giá iPhone 13 Pro Max ở thời điểm hiện tại

iPhone 13 Pro Max 128GB: 13.09 triệu đồng;iPhone 13 Pro Max 256GB: 14.29 triệu đồng;iPhone 13 Pro Max 512GB: 15.19 triệu đồng;

Nên mua chiếc iPhone Pro Max nào ở thời điểm hiện tại?

Khi đặt 4 mẫu máy này lên bàn cân trong năm 2026, sự khác biệt lớn nhất nằm ở sự cân bằng giữa hiệu năng, chất liệu và giá thành. iPhone 16 Pro Max và 15 Pro Max dẫn đầu xu hướng tương lai nhờ chất liệu khung viền Titanium nhẹ nhàng, bền bỉ và sở hữu cấu hình mạnh mẽ đáp ứng mượt mà các tính năng của hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max và 13 Pro Max lại sử dụng khung viền thép không gỉ đầm tay và bóng bẩy hơn, mang lại giá trị kinh tế vượt trội khi mức giá đã giảm sâu, giúp người dùng phổ thông dễ dàng tiếp cận trải nghiệm cao cấp.

Nếu xét về mặt hiển thị và tính năng quay chụp, màn hình 6.9 inch viền siêu mỏng của iPhone 16 Pro Max mang lại không gian hiển thị rộng rãi và hiện đại hơn đáng kể so với kích thước 6.7 inch trên ba dòng tiền nhiệm. Tuy nhiên, nếu nhu cầu của bạn chỉ dừng lại ở việc lướt web, xem video giải trí thông thường và chụp ảnh cơ bản hàng ngày, hệ thống camera và màn hình 120Hz trên cả bốn thiết bị này vẫn mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, đồng đều mà các dòng máy tầm trung đời mới khó có thể sánh bằng.

Việc quyết định sở hữu dòng máy nào trước thềm iPhone 18 ra mắt phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách và nhu cầu thực tế của từng người dùng: Bạn nên chọn iPhone 16 Pro Max nếu muốn một chiếc flagship toàn diện nhất, có thiết kế viền Titan sang trọng, cấu hình mạnh mẽ hỗ trợ tốt AI Tiếng Việt lâu dài và thời lượng pin xuất sắc. Bạn nên chọn iPhone 15 Pro Max nếu yêu thích chất liệu Titan nhưng muốn tiết kiệm thêm một khoản chi phí so với đời 16. Bạn nên chọn iPhone 14 Pro Max hoặc iPhone 13 Pro Max cũ nếu mục tiêu tối thượng là tiết kiệm ngân sách, chấp nhận sử dụng các dòng máy đời sâu hơn nhưng vẫn được trải nghiệm sự sang trọng, màn hình mượt mà và đẳng cấp của dòng Pro Max. Cho dù, bạn lựa chọn dòng sản phẩm iPhone Pro Max cũ nào cũng nên cẩn trọng xem xét tình trạng máy trước khi mua hàng.