Musk trêu chọc CZ sau vụ hack tỷ USD tại Binance

Ngày 29/10, tỷ phú Changpeng Zhao (CZ), cựu CEO kiêm nhà sáng lập Binance, cảnh báo người dùng X: "Không nhấp vào liên kết trong email, không tải xuống tệp đính kèm, ngay cả khi chúng đến từ người bạn tin tưởng. Họ có thể không biết máy tính của mình nhiễm virus".

Điều trớ trêu là lời khuyên được đưa ra chỉ vài giờ trước khi chính Binance gặp sự cố. Rạng sáng 30/10 (giờ Hà Nội), một số ví nóng của sàn được phát hiện đã chuyển nhiều loại tiền số đến địa chỉ Ethereum mới.

Binance sau đó xác nhận vụ tấn công ảnh hưởng đến 6,3 tỷ USD của sàn, có thể xuất phát từ laptop của một kỹ sư DevOps bị xâm nhập, đồng thời tuyên bố sẽ bù đắp toàn bộ tổn thất từ quỹ của công ty. "Tiền của người dùng vẫn an toàn", sàn thông báo. Dù không còn trực tiếp điều hành công ty, CZ cho biết với tư cách cổ đông, ông kỳ vọng toàn bộ tài sản người dùng sẽ được bảo đảm.

Sau vụ hack, Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, phản hồi ngắn gọn dưới bài cảnh báo của CZ bằng hai biểu tượng cảm xúc ngọn lửa và khuôn mặt "cười ra nước mắt".

Hành động của ông thu hút hai triệu lượt xem, 16.000 lượt thích và hơn 1.000 bình luận trong vài giờ. Nhiều người tỏ ra thích thú, trong đó tài khoản Master viết: "Ông bạn trêu chọc dữ quá, lại còn lấy mấy biểu tượng cảm xúc ngớ ngẩn mà CZ hay dùng nữa".

Ba tiếng sau, cựu CEO Binance trả lời bên dưới: "Tôi ước mọi người đều làm theo lời khuyên đó. Sự cố mới phức tạp hơn thế, nhưng nhìn chung mọi vụ hack đều có một thiết bị (hoặc thuật toán) bị xâm nhập vào lúc nào đó".

Elon Musk và Changpeng Zhao (CZ) tranh luận trên mạng xã hội.

Tương tác giữa CZ và Musk trên X chưa dừng lại. Trong bài đăng của tài khoản 0xngmi cho rằng tổng thiệt hại trong vụ hack là khoảng một tỷ USD, CZ viết: "Tổn thất có thể cao hơn mức đó một chút, nhưng sẽ bù đắp được thôi".

Musk tiếp tục gửi biểu tượng khuôn mặt nhăn nhó, thường thể hiện sự ái ngại, khi trả lời CZ và một người dùng khác khi người đó ẩn ý nhắc lại cú sập của sàn FTX. Nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried khi đó cũng từng khẳng định sàn có đủ tài sản để đảm bảo cho toàn bộ khách hàng.

Lần này, CZ trực tiếp đáp lại, đề cập khoản đầu tư mà Binance dành cho công ty của Musk: "Elon, tôi rất tôn trọng anh, nhưng đây không phải lúc giễu cợt. Làm ơn dừng lại. Số cổ phiếu SpaceX của chúng tôi (từ khoản đầu tư 500 triệu USD vào thương vụ mua lại Twitter của anh) hiện đáng giá hơn một tỷ USD. Rất mong anh thể hiện chút ủng hộ. Xin cảm ơn".

Lời nhắc khéo này cũng thu hút khoảng hai triệu lượt xem, 17.000 lượt thích và 2.000 bình luận sau vài giờ.

Hộp đựng với logo Binance được đặt trên bàn phím laptop. Ảnh: Bảo Lâm

Đây không phải lần đầu CZ và Musk khẩu chiến trên mạng xã hội. Cuối 2021, hai tỷ phú tranh luận khi Musk cho rằng sự cố tiền Dogecoin trên sàn Binance có vẻ "mờ ám", còn CZ nói đó là vấn đề kỹ thuật, đồng thời "cà khịa" lỗi của Tesla.

Tháng 6 cùng năm, CZ liên tục đăng bài nhắm vào Musk, trong đó nói: "Quyền lực lớn đi kèm với trách nhiệm lớn. Nhưng quyền lực lớn cộng với 'khiếu hài hước' lung tung thì vừa vô duyên mà vừa chẳng hài hước". Ông thậm chí cho rằng những phát ngôn của Musk "gây thiệt hại tiền bạc của nhiều người, đó là sự vô trách nhiệm".