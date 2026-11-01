Điểm danh 6 laptop đáng sở hữu nhất năm 2026

Sau quá trình thử nghiệm và đánh giá, CNET lựa chọn HP OmniBook Ultra 14 là laptop tốt nhất về tổng thể. Trong khi đó, MacBook Neo và Dell XPS 13 (2026) là 2 lựa chọn phù hợp cho nhu cầu học tập. Các mẫu laptop còn lại nổi bật về khả năng xử lý công việc, thời lượng pin hoặc mức giá.

Dưới đây là 6 mẫu laptop đáng chú ý cùng những ưu điểm và hạn chế, người dùng cần cân nhắc trước khi lựa chọn.

1. HP OmniBook Ultra 14: Laptop tốt nhất về tổng thể

Điểm CNET: 8,3/10

Giá bán từ: 59,19 triệu đồng

HP OmniBook Ultra 14 được CNET lựa chọn là laptop tốt nhất về tổng thể năm 2026, đồng thời nhận danh hiệu Editors' Choice.

Sản phẩm có các tùy chọn bộ xử lý Intel và Qualcomm, đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau. Theo đánh giá của CNET, máy sở hữu hiệu năng tổng thể mạnh mẽ, kết hợp thời lượng pin dài - khoảng 19 giờ, phù hợp với người thường xuyên làm việc bên ngoài văn phòng.

HP OmniBook Ultra 14.

Thiết kế mỏng, gọn nhưng chắc chắn giúp thiết bị thuận tiện khi di chuyển. Bàn phím và bàn di chuột cũng được đánh giá cao, mang lại trải nghiệm tốt khi nhập liệu hoặc làm việc trong thời gian dài.

Tuy nhiên, giá bán của HP OmniBook Ultra 14 khá cao. Các cạnh máy sắc, dễ trầy xước và số lượng cổng kết nối hạn chế cũng là những điểm trừ đáng lưu ý.

2. MacBook Neo: Lựa chọn dành cho học sinh, sinh viên

Điểm CNET: 8,3/10

Giá bán từ: 18,79 triệu đồng

MacBook Neo được CNET đánh giá là laptop tốt nhất dành cho sinh viên, nhờ khả năng mang lại trải nghiệm MacBook với chi phí thấp hơn. Máy sở hữu màn hình 13 inch, không nhỏ hơn đáng kể so với MacBook Air. Thiết kế và chất lượng hoàn thiện vẫn mang đặc trưng của dòng MacBook trong khi chip A18 Pro cung cấp hiệu năng đủ đáp ứng các tác vụ macOS thông thường.

MacBook Neo.

Hệ thống loa stereo cũng được đánh giá tích cực, hỗ trợ nhu cầu học trực tuyến và giải trí.

Dù vậy, phiên bản cơ bản chỉ có SSD 256GB, có thể nhanh chóng đầy khi lưu trữ nhiều tài liệu hoặc ứng dụng. Người dùng muốn trang bị Touch ID phải trả thêm tiền. Ngoài ra, MacBook Neo không hỗ trợ MagSafe hoặc sạc nhanh. Dung lượng pin và thời lượng sử dụng cũng thấp hơn MacBook Air.

3. Dell XPS 13 (2026): Laptop Windows nổi bật cho sinh viên

Điểm CNET: 8,3/10

Giá bán từ: 22,9 triệu đồng

Dell XPS 13 (2026) sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối, mỏng nhẹ và nhỏ gọn, thuận tiện mang theo đến trường hoặc nơi làm việc. Màn hình 13,4 inch với độ phân giải cao cung cấp không gian hiển thị tương đối rộng so với kích thước tổng thể.

Dell XPS 13 (2026).

Chưa hết, Dell còn tích hợp cho sản phẩm của mình hệ thống 4 loa, mang lại âm thanh đầy đặn, hỗ trợ học trực tuyến và giải trí. Thiết bị còn trang bị 2 cổng USB-C tốc độ 10Gbps cùng kết nối Wi-Fi 7.

Tuy nhiên, phiên bản RAM 8GB có thể khiến người dùng phải chi thêm để nâng cấp. Bàn di chuột chưa mang lại cảm giác cao cấp tương xứng với thiết kế máy. Việc không trang bị cổng cắm tai nghe cũng có thể gây bất tiện với người sử dụng tai nghe có dây. Cuối cùng, các tùy chọn màu sắc của chiếc laptop này được đánh giá chưa thực sự đa dạng.

4. Apple MacBook Air M5: Phù hợp với phần lớn người dùng macOS

Điểm CNET: 8,0/10

Giá bán từ: 36,29 triệu đồng

So với bản tiền nhiệm, điểm nâng cấp đáng chú ý của MacBook Air M5 là dung lượng lưu trữ tối thiểu tăng lên 512GB, mang lại không gian lớn hơn cho tài liệu, hình ảnh và ứng dụng.

Chip M5 bên trong cũng cải thiện hiệu năng ứng dụng, xử lý đồ họa và các tác vụ AI. Đây là lợi thế với người thường xuyên làm việc đa nhiệm hoặc sử dụng phần mềm có yêu cầu xử lý cao hơn.

Apple MacBook Air M5.

Thiết kế nhôm nguyên khối tiếp tục duy trì đặc điểm mỏng, nhẹ và chắc chắn, phù hợp với nhu cầu di chuyển.

Tuy nhiên, MacBook Air M5 có giá cao hơn nhiều so với MacBook Neo trong khi kích thước màn hình chỉ 13,6 inch, không lớn hơn đáng kể. Thiết kế tổng thể của sản phẩm cũng không thay đổi nhiều kể từ năm 2022.

5. Lenovo Yoga Slim 7x Gen 11: Cân bằng hiệu năng và thời lượng pin

Điểm CNET: 8,0/10

Giá bán từ: 46,99 triệu đồng

Lenovo Yoga Slim 7x Gen 11 có thời lượng pin gần 24 giờ, phù hợp với người thường xuyên làm việc di động. Máy xử lý tốt các ứng dụng và tác vụ AI. Màn hình OLED 14 inch cũng mang lại màu sắc chính xác, sống động cùng khả năng hiển thị màu đen sâu. Webcam độ phân giải cao hỗ trợ tốt nhu cầu họp trực tuyến.

Lenovo Yoga Slim 7x Gen 11.

Tuy nhiên, GPU Qualcomm Adreno chưa thể sánh với Intel Arc B390 về khả năng xử lý đồ họa 3D tích hợp. Sản phẩm cũng nặng hơn cảm giác ban đầu từ thiết kế, dễ bám dấu vân tay và có ít cổng kết nối. Bàn di chuột cơ học chỉ được đánh giá ở mức trung bình.

6. Acer Aspire 16 AI: Laptop màn hình lớn đáng cân nhắc trong phân khúc giá thấp

Điểm CNET: 8,3/10

Giá bán từ: 24,99 triệu đồng

Acer Aspire 16 AI cân bằng giữa kích thước màn hình lớn - 16 inch và trọng lượng, phù hợp với người cần không gian hiển thị rộng nhưng vẫn muốn mang máy di chuyển. Thời lượng pin của máy cũng được đánh giá rất tốt với hơn 21 giờ sử dụng, bàn phím thoải mái và bàn di chuột rộng hỗ trợ công việc nhập liệu.

Acer Aspire 16 AI.

Webcam độ phân giải 1440p mang lại hình ảnh rõ nét khi họp hoặc học trực tuyến. Ngoài ra, máy còn có khả năng mở rộng kết nối với thiết bị ngoại vi tốt.

Tuy nhiên, thiết kế của Acer Aspire 16 AI khá đơn giản, chưa tạo được nhiều khác biệt. Chất lượng loa cũng chỉ ở mức trung bình, có thể chưa đáp ứng kỳ vọng của người thường xuyên giải trí bằng âm thanh.