Trình làng smartphone Android cấu hình "khủng", giá ngang iPhone 17 Pro Max

POCO F9 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip xử lý hình ảnh VisionBoost D8, màn hình 185Hz, pin 8.050mAh và camera chính 200MP.

POCO F9 Ultra.

Sử dụng kiến trúc vi xử lý kép với Snapdragon 8 Elite Gen 5 kết hợp VisionBoost D8, thiết bị đạt 4.165.108 điểm AnTuTu. Smartphone này hỗ trợ tốc độ khung hình lên đến 185FPS trên các tựa game tương thích, trong đó hơn 20 tựa game hỗ trợ 185FPS nguyên bản và 5 tựa game có thể đạt mức này thông qua tính năng Smart Frame Rate.

Phục vụ nhu cầu chơi game, máy có tần số lấy mẫu cảm ứng tức thời lên đến 4.800Hz trong Game Turbo và tần số lấy mẫu cảm ứng đa điểm 480Hz. Hệ thống tản nhiệt LiquidCool sử dụng cấu trúc 3D dual-layer IceLoop để kiểm soát nhiệt độ khi thiết bị hoạt động ở tải cao.

POCO F9 Ultra được trang bị màn hình HyperRGB AMOLED 6,9 inch, tần số quét tối đa 185Hz. Màn hình có độ sáng đa tình huống 4.500 nit và độ sáng tối đa 10.000 nit, đồng thời đạt 4 chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland.

Về âm thanh, máy sử dụng hệ thống loa stereo đối xứng kết hợp loa siêu trầm độc lập, hỗ trợ Dolby Atmos. Công nghệ Sound by Bose được tích hợp nhằm tối ưu trải nghiệm âm thanh, trong đó có các tựa game FPS.

POCO F9 Ultra sở hữu pin Silicon Carbon dung lượng 8.050mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W HyperCharge và sạc không dây 50W HyperCharge. Máy có tính năng sạc ngược và dung lượng lưu trữ tối đa 1TB.

Hệ thống camera phía sau gồm camera chính 200MP hỗ trợ OIS, camera tele 50MP tiêu cự tương đương 120mm, OIS, zoom quang học 5x, zoom 10x lossless và AI Ultra Zoom 20x, cùng camera góc siêu rộng 50MP. Camera trước có độ phân giải 32MP. Thiết bị hỗ trợ quay video 4K 60fps và Live cinematography với khả năng chuyển đổi tiêu cự.

POCO F9 Ultra có khung kim loại, mặt lưng sợi thủy tinh và hoàn thiện bề mặt mờ. Máy có hai màu đen và đỏ, tích hợp Dynamic Light tại cụm camera để tạo hiệu ứng ánh sáng cho cuộc gọi đến, thông báo, âm nhạc và một số tình huống chơi game. Sản phẩm đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68.

Tại Việt Nam, sản phẩm có các phiên bản: 12GB RAM + 256GB giá khoảng 30 triệu đồng; 16GB + 512GB giá khoảng 32 triệu đồng; 16GB + 1TB có giá gần 40 triệu đồng, tức cùng phân khúc với iPhone 17 Pro Max hiện tại.