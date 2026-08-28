iPhone 17 tiếp tục đắt khách nhất thế giới trong quý 2

Vào tháng 5 vừa qua, mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn đã là chiếc smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý 1/2026. Giờ đây, một báo cáo mới từ Counterpoint cho thấy iPhone 17 vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu về doanh số smartphone toàn cầu trong quý 2/2026.

iPhone 17.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​công ty nghiên cứu này, iPhone 17 chiếm 6% tổng lượng smartphone bán ra trên toàn cầu trong quý 2/2026. Apple cũng chiếm thêm 5 vị trí khác trong top 10.

iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba trong khi iPhone 17e và iPhone 16 cũng lọt vào danh sách top 10.

Top 10 smartphone "bán chạy" nhất thế giới trong quý 2 năm 2025 và 2026.

Ở phía Android, Samsung Galaxy S26 Ultra giành vị trí dẫn đầu. Samsung cũng có 4 mẫu smartphone khác nằm trong top 10, bao gồm Galaxy A07 4G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17 4G và Galaxy S26.

Báo cáo ghi nhận rằng Apple đã đạt mức tăng trưởng doanh số tại Ấn Độ, Nhật Bản, cũng như khu vực Trung Đông và Châu Phi, doanh số tại Hàn Quốc tăng gần gấp đôi.

Tổng cộng, Apple và Samsung chiếm 26% doanh số smartphone toàn cầu, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường smartphone nói chung lại sụt giảm 11% trong quý này.