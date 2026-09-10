Apple âm thầm tăng giá iPhone 17 và 16

Trên website Apple tại thị trường Việt Nam, các mẫu iPhone đang bán gồm iPhone 16, iPhone 17, iPhone 17e và iPhone Air tăng ít nhất 2 triệu đồng từ ngày 10/9. Động thái này diễn ra ngay sau khi hãng trình làng loạt điện thoại mới, nhưng không thông báo cụ thể.

Cụ thể, iPhone 16 bản 128 GB được Apple niêm yết với giá 24,99 triệu, tăng 2 triệu đồng so với trước. Các mẫu iPhone 17 bản 256 GB hiện có giá 28,99 triệu, iPhone 17e giá 21,99 triệu và iPhone Air 256 GB tới 34,99 triệu đồng, đều tăng 4 triệu đồng. Với các model có dung lượng bộ nhớ cao hơn, mức tăng cũng lớn hơn.

Tại các đại lý ủy quyền chính thức của Apple (AAR), hầu hết điều chỉnh theo niêm yết mới của Apple. Tuy nhiên, một số vẫn bán iPhone đời cũ với mức thấp hơn từ 100.000 đồng đến vài triệu đồng tùy phiên bản và dung lượng bộ nhớ.

Trong khi đó, hai mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đã được gỡ khỏi hệ thống để nhường chỗ cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max mới ra mắt.

iPhone 17 (trái) và iPhone Air. Ảnh: Tuấn Hưng

Trên thị trường toàn cầu, iPhone thế hệ cũ cũng được Apple niêm yết giá mới. Chẳng hạn tại thị trường Mỹ, Washington Post ghi nhận các model đều tăng 100 USD, trong đó iPhone 17 từ 799 lên 899 USD, iPhone 17e từ 599 lên 699 USD, hay iPhone Air từ 999 lên 1.099 USD. TechCrunch cho biết mức tăng thậm chí còn cao hơn ở một số thị trường khác, chẳng hạn tại Ấn Độ, giá được đẩy lên khoảng 20,5% so với trước đó.

"Chiến lược này khá bất thường đối với Apple", TechCrunch bình luận. "Theo truyền thống, việc ra mắt thế hệ iPhone mới đồng nghĩa các mẫu cũ hơn sẽ trở nên rẻ hơn".

Tuy nhiên, theo 9to5mac, điều này đã được dự đoán trước, chủ yếu do chi phí linh kiện tăng, trong đó chip nhớ DRAM và NAND chịu áp lực lớn từ nhu cầu phục vụ các hệ thống AI. Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce chỉ ra giá chip nhớ dung lượng 256 GB đã tăng gần 400% so với cùng kỳ năm ngoái khi các tập đoàn công nghệ chạy đua xây dựng hạ tầng AI.

Trong phỏng vấn với WSJ hồi tháng 6, cựu CEO Apple Tim Cook thừa nhận chi phí linh kiện tăng "cuối cùng có thể buộc công ty phải xem xét lại chiến lược định giá". Khi đó, ông cho biết Apple không còn khả năng gánh chịu hoàn toàn chi phí của chip nhớ và lưu trữ. Vài ngày sau, hãng nâng giá bán máy Mac và iPad.

Cuối tháng 7, Tim Cook tiếp tục đề cập vấn đề giá bán sản phẩm. "Chúng tôi miễn cưỡng phải tăng giá. Chúng tôi làm vậy vì đang trải qua 'trận lũ trăm năm có một' trên thị trường chip nhớ, với mức giá tăng theo cấp số nhân", ông giải thích khi đó.

Apple vừa ra mắt bộ ba iPhone mới ngày 9/9 tại Mỹ (rạng sáng nay giờ Hà Nội). Trong đó, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có giá khởi điểm cao hơn 100 USD so với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max năm ngoái, trong khi iPhone gập Duo được bán từ 1.999 USD.

Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến ra mắt muộn hơn vào mùa xuân 2027 với giá được dự đoán tăng 10-20%, theo TrendForce.