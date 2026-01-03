Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8 sẽ mỏng không tưởng

Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8 vẫn còn nửa năm nữa mới ra mắt (dự kiến vào tháng 7 năm nay). Tuy nhiên, tin đồn mới nhất cho hay, Galaxy Z Flip 8 có thể ra mắt với trọng lượng không tưởng - chỉ 150 gram. Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 với màn hình gập kiểu sách sẽ chỉ nặng 200g.

Trọng lượng của các điện thoại màn hình gập hiện tại của Samsung:

- Galaxy Z Flip 7: 188g

- Galaxy Z Fold 7: 215g

Báo cáo từ Hàn Quốc cho biết, vào năm 2026, Samsung sẽ cố gắng làm cho cả Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8 nhẹ hơn đáng kể (đồng thời trang bị viên pin dung lượng lớn hơn 5.000 mAh cho chiếc điện thoại màn hình gập kiểu sách).

Galaxy Z Flip 7.

Đối với mẫu Galaxy Z Fold 8, báo cáo cho biết, trọng lượng có thể đạt 200g, giảm 15g.

Tuy nhiên, Galaxy Z Flip 8 được đồn đoán sẽ có trọng lượng 150g, nhẹ hơn nhiều so với trọng lượng 188g của sản phẩm tiền nhiệm. Đó là một con số đáng kể.

Một tài khoản trên mạng xã hội X - Ice Universe không tin vào dự đoán này. Theo một báo cáo khác về Galaxy Z Flip 8, chiếc điện thoại màn hình gập sắp ra mắt sẽ nhẹ hơn 8 gram, xuống còn 180g, không phải 150g.

Galaxy Z Flip 8 sẽ mỏng hơn Galaxy Z Flip 7.

Điện thoại màn hình gập rất tuyệt không chỉ vì chúng có thể gập lại mà còn vì chúng chiếm ít không gian hơn. Chắc chắn, chúng có thể dày hơn một chút nhưng một chiếc điện thoại gập dày vừa phải cũng dễ dàng bỏ vào túi hơn là một chiếc điện thoại siêu mỏng không thể gập lại.

Với trọng lượng 188g, Galaxy Z Flip 7 đã khá nhẹ. Các mẫu iPhone Pro gần đây còn nặng hơn các phiên bản tiền nhiệm và chúng vẫn hoạt động rất tốt.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm tin tức về cặp Galaxy Z màn hình gập của Samsung trong các tin bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc.