So sánh nhanh 2 cực phẩm Galaxy Z Tri Fold và Galaxy Z Fold 7

Samsung đã ra mắt Galaxy Z TriFold vào đầu tháng này tại một số thị trường quốc tế. Từ bản lề đến ba màn hình, những chi tiết và lựa chọn thiết kế rõ ràng cho thấy Galaxy Z TriFold được thiết kế dựa trên Samsung Galaxy Z Fold 7.

Cả Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z TriFold đều có sức hấp dẫn cốt lõi giống nhau. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết về chúng.

So sánh giá bán

Galaxy Z TriFold.

Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa các điện thoại màn hình gập của Samsung, ngoài kích thước là giá bán. Galaxy Z Fold 7 có giá khởi điểm 39,99 triệu đồng. Mặt khác, Galaxy Z TriFold có giá 3,599,000 Won (tương đương 63.5 triệu đồng). Nói cách khác, Galaxy Z TriFold có giá cao hơn gần gấp đôi so với Galaxy Z Fold 7.

Thiết kế Galaxy Z TriFold so với Galaxy Z Fold 7

Theo một cách nào đó, Galaxy Z TriFold là sự mở rộng của Galaxy Z Fold 7. Galaxy Z Fold 7 có hai màn hình và một bản lề. Galaxy Z TriFold có 3 màn hình và hai bản lề. Thông qua việc tinh chỉnh rộng rãi bản lề trên dòng Galaxy Z Fold, Samsung đã giúp việc mở và định vị ở nhiều góc độ khác nhau trở nên dễ dàng, tương tự như màn hình máy tính xách tay.

Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt cơ bản về thiết kế giữa hai điện thoại. Đối với Galaxy Z TriFold, bạn cần mở cả hai màn hình để sử dụng màn hình bên trong. Để đóng lại, cả hai mặt gập phẳng vào nhau. Một bản lề (bên trái) nhỏ hơn bản lề kia, bản lề còn lại (bên phải) dày hơn để chứa thêm một màn hình.

Trong thực tế, khi mở bản lề rộng hơn ở phía bên phải của Galaxy Z TriFold, chúng sẽ tự bật mở sau khi đạt đến một góc nhất định. Việc mở Galaxy Z TriFold khá trực quan nhờ độ đàn hồi. Và nếu bạn cố gắng gập Galaxy Z TriFold sai cách, Samsung đã tích hợp cảnh báo tự động trên màn hình và cảnh báo rung để ngăn bạn lại.

Galaxy Z TriFold có màn hình chính 10 inch.

Khi cả hai điện thoại được gập lại và đặt cạnh nhau, sự khác biệt về độ dày sẽ ngay lập tức được nhận thấy. Galaxy Z Fold 7 có độ dày 8,9mm, mỏng hơn so với Galaxy Z TriFold - độ dày 12,9mm.

Khi cả hai điện thoại được mở ra, thiết kế mỏng nhẹ cũng ấn tượng không kém. Mỗi màn hình trên Galaxy Z Fold 7 có độ dày 4,3mm. Ba màn hình của Galaxy Z TriFold có độ dày khác nhau, dao động từ 3,9 - 4,2mm khi mở ra. Cả hai điện thoại đều có cụm camera khá lớn.

Với trọng lượng 215 gram, Galaxy Z Fold 7 là điện thoại gập kiểu sách nhẹ nhất năm 2025. Ngược lại, Galaxy Z TriFold nặng 309 gram.

Cả hai điện thoại màn hình gập của Samsung đều đạt chuẩn IP48 về khả năng chống bụi và nước, có thể ngâm nước trong 30 phút ở độ sâu lên đến 1,5 mét. Tuy nhiên, cả hai đều không hoàn toàn chống bụi, chúng dễ bị ảnh hưởng bởi các hạt nhỏ, ví dụ như muối và cát.

Màn hình của Galaxy Z Tri Fold so với Galaxy Z Fold 7

Cả Galaxy Z TriFold và Galaxy Z Fold 7 đều có màn hình ngoài AMOLED 6,5 inch với tỷ lệ khung hình 21:9. Màn hình ngoài có độ phân giải 2.520x1.080 pixel và tốc độ làm mới thích ứng 120Hz. Màn hình bên trong là nơi chúng có sự khác biệt rõ rệt nhất.

So sánh về độ dày giữa 2 smartphone màn hình gập.

Màn hình chính của Galaxy Z Fold 7 là AMOLED 8 inch với độ phân giải 2.184x1.968 pixel và mật độ điểm ảnh 368 ppi. Galaxy Z TriFold có màn hình 10 inch với độ phân giải thấp hơn - 2.160x1.584 pixel và mật độ điểm ảnh 269 ppi. Cả hai đều có nếp gấp khó nhìn thấy và tốc độ làm mới thích ứng 120Hz.

Màn hình chính của Galaxy Z Fold 7 có tỷ lệ khung hình gần như vuông, lý tưởng cho việc đọc và duyệt web, nhưng không phù hợp cho việc xem video. Hiện tượng viền đen xuất hiện rõ rệt khi xem phim và chương trình truyền hình.

Ngược lại, Galaxy Z TriFold có tỷ lệ khung hình rộng hơn một chút khi mở hoàn toàn, hạn chế viền đen.

Với Galaxy Z Tri Fold, chúng có thể chạy ba ứng dụng song song, hoạt động mượt mà và không gặp bất kỳ vấn đề nào khi thay đổi kích thước cửa sổ. Bạn cũng có thể chạy Samsung DeX độc lập để có thiết lập làm việc trực quan hơn.

Hiệu năng và thời lượng pin

Galaxy Z Fold 7 được ra mắt vào tháng 7 với chip Snapdragon 8 Elite. Trong khi đó, Galaxy Z TriFold có chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới.

Galaxy Z TriFold cho trải nghiệm như máy tính bảng.

Với các tác vụ hàng ngày, cả 2 điện thoại sẽ chạy mượt mà. Người dùng có nhiều tùy chọn tùy chỉnh để cá nhân hóa. Cả hai đều chạy giao diện One UI 8 của Samsung (dựa trên hệ điều hành Android 16) và đi kèm 7 năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật.

Galaxy Z Fold 7 với viên pin 4.400 mAh hoạt động tốt hơn mong đợi, thường kéo dài gần một ngày. Galaxy Z TriFold có viên pin lớn hơn - 5.600 mAh.

Với công suất 45 watt, Galaxy Z TriFold sạc nhanh tương đương Galaxy S25 Ultra. Galaxy Z Fold 7 hỗ trợ sạc nhanh lên đến 25 watt - chậm hơn so với Galaxy Z TriFold hoặc Galaxy S Ultra. Cả hai điện thoại đều hỗ trợ sạc không dây Qi và các tùy chọn kết nối không dây, bao gồm NFC, Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4.

So sánh camera

Hai điện thoại màn hình gập của Samsung có thiết lập camera giống hệt nhau.

Bộ đôi flagship đều có camera chính 200 megapixel với khả năng chống rung quang học (OIS) và ống kính góc rộng với khẩu độ f/1.7. Cả hai điện thoại đều có cảm biến siêu rộng 12 megapixel với góc nhìn 120 độ và camera tele 10 megapixel với OIS, zoom quang học 3x và hỗ trợ zoom kỹ thuật số 30x. Thêm vào đó, chúng có hai camera trước 10 megapixel – một cái nằm trong màn hình ngoài và một cái nằm trong màn hình gập.

Với Galaxy Z Fold 7, người dùng sẽ có ảnh chụp sống động, dải tương phản tốt và khả năng xử lý cân bằng trong ảnh chụp thiếu sáng từ Galaxy Z TriFold. Tuy nhiên, camera tele của Galaxy Z Fold 7 đã lỗi thời và chỉ ở mức tạm được, ảnh chụp từ camera này bị nhiễu hạt nhiều khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu.

Tạm kết

Cả Galaxy Z TriFold và Galaxy Z Fold 7 đều độc đáo. Galaxy Z TriFold là một thiết bị đầy hứa hẹn. Màn hình lớn hơn của máy có thể mang lại trải nghiệm xem video tốt hơn và cho phép đa nhiệm "đỉnh" hơn.

Galaxy Z Fold 7 vẫn là một sản phẩm mạnh mẽ về khả năng duyệt web, đọc sách và sử dụng các ứng dụng năng suất của Google. Ngược lại, Galaxy Z TriFold của Samsung dành cho những người muốn có trải nghiệm màn hình máy tính bảng nhưng vẫn muốn có thiết kế nhỏ gọn.