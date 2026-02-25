Vai trò thầm lặng của chấm đen tí hon trên lưng iPhone

Mỗi phiên bản iPhone đều mang đến những cải tiến nhất định, đặc biệt trong hệ thống camera, giúp iPhone trở thành một trong những smartphone có camera tốt nhất trên thị trường.

Ngoài khả năng chụp ảnh và quay video, iPhone còn có thể thay thế nhiều thiết bị cũ. Để tích hợp nhiều tính năng vào một thiết kế nhỏ gọn, Apple đã sử dụng những phương pháp sáng tạo để giấu các thành phần phần cứng quan trọng giúp vẻ ngoài của iPhone luôn hoàn hảo. Một trong những chi tiết thú vị là lỗ nhỏ bên cạnh camera sau mà nhiều người có thể chưa biết đến.

Lỗ nhỏ này thực chất là một micro, và không phải là micro duy nhất trên iPhone. Từ iPhone Xs trở lên, mỗi thiết bị được trang bị tổng cộng 4 micro. Micro đầu tiên nằm ở mặt sau, trong khi micro thứ hai được đặt trong viền đen phía trên camera trước. Hai micro còn lại nằm ở phía dưới, bên cạnh lưới loa.

Vậy tại sao Apple lại trang bị 4 micro khác nhau? Tại sự kiện ra mắt iPhone Xr/Xs vào tháng 9.2018, Apple cho biết 4 micro này cho phép iPhone ghi âm thanh nổi khi quay video. Đặc biệt, nếu người dùng sở hữu dòng iPhone 16 trở lên, các micro này còn hỗ trợ thu âm thanh không gian (Spatial Audio) giúp mang đến trải nghiệm âm thanh sống động.

Micro bên cạnh camera sau không chỉ giúp ghi âm stereo trong video mà còn thu âm thanh chính khi người dùng quay phim, giúp giọng nói và âm thanh khác ở phía trước được rõ ràng hơn. Nó cũng có khả năng giảm nhiễu trong các cuộc gọi và bản ghi âm, tách giọng nói của người dùng khỏi âm thanh nền. Một chi tiết nhỏ nhưng lại mang đến nhiều công dụng thiết thực cho người dùng.