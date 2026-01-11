Trọn bộ ảnh concept iPhone Fold đáng mơ ước của iFan

Sau gần một thập kỷ xuất hiện trong các tin đồn, iPhone Fold được kỳ vọng sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm 2026, đánh dấu bước đi táo bạo nhất của Apple trên thị trường smartphone kể từ iPhone X. Khi các hãng smartphone Android đã đi trước với điện thoại màn hình gập, cách Apple tiếp cận thiết bị này không chỉ khiến giới công nghệ tò mò mà còn được người dùng chờ đợi bởi lời hứa về trải nghiệm hoàn thiện, bền bỉ và khác biệt.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Những thông tin rò rỉ mới nhất đang phác họa khá rõ bức tranh về thiết kế, công nghệ màn hình, giá bán cũng như giá trị thực tế mà iPhone Fold có thể mang lại cho người dùng.

Thời điểm ra mắt và chiến lược của Apple

Tin đồn về iPhone Fold xuất hiện từ năm 2017, từng có lúc cho rằng Apple sẽ sản xuất hàng loạt vào năm 2020. Tuy nhiên, lịch trình liên tục bị lùi lại khi Apple tỏ ra thận trọng với các vấn đề cốt lõi của thiết bị gập, đặc biệt là độ bền màn hình và bản lề. Đến năm 2024, thời điểm ra mắt dần được “chốt” trong khoảng 2026–2027 và hiện nay, phần lớn nguồn tin đều nghiêng về kịch bản iPhone Fold xuất hiện trong sự kiện ra mắt iPhone mùa thu năm 2026.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Dù vậy, Apple vẫn có thể trì hoãn sang năm 2027 nếu chưa thực sự hài lòng với chất lượng bản lề hoặc màn hình. Điều này phản ánh triết lý quen thuộc của hãng: không ra mắt sớm nhưng phải đủ khác biệt và đáng tin cậy để thuyết phục số đông người dùng cao cấp.

Thiết kế, kích thước và trải nghiệm màn hình

Khác với iPhone truyền thống, iPhone Fold sẽ mở ra như một cuốn sách với màn hình trong kích thước khoảng 7,76 inch, tiệm cận iPad mini 8,3 inch. Tỷ lệ màn hình sẽ được tinh chỉnh theo hướng gần với iPad hơn là smartphone, giúp trải nghiệm đọc, làm việc và giải trí trở nên tự nhiên, ít bị “vuông” như một số mẫu gập hiện nay.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Để đạt được tỷ lệ này, iPhone Fold khi gập lại sẽ có thân máy rộng hơn iPhone thông thường. Theo các bản vẽ CAD rò rỉ, máy có thể rộng khoảng 3,3 inch và cao 4,75 inch khi gập, khác biệt đáng kể so với iPhone Air mỏng nhẹ. Độ phân giải màn hình trong sẽ là 2.713 x 1.920 pixel, cao hơn iPad mini hiện tại, mang lại độ sắc nét vượt trội cho một thiết bị cỡ nhỏ gọn.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Về độ mỏng, Apple tiếp tục theo đuổi triết lý thiết kế siêu mỏng. iPhone Fold sẽ chỉ dày khoảng 5,64 mm khi mở ra và hơn 11 mm khi gập, đủ để cân bằng giữa tính di động và cảm giác chắc chắn khi cầm nắm.

Màn hình không nếp gấp, bản lề Liquidmetal và camera

Màn hình trong của iPhone Fold sẽ là “linh hồn” của sản phẩm. Apple đã nghiên cứu công nghệ này trong nhiều năm, ban đầu hợp tác với LG Display, sau đó chuyển sang Samsung Display, đơn vị có kinh nghiệm dày dạn với smartphone màn hình gập. Mục tiêu lớn nhất của Apple là giảm thiểu hoặc gần như loại bỏ nếp gấp, vấn đề khiến nhiều người dùng còn e ngại.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Các báo cáo từ năm 2025 cho biết Apple đã chấp nhận sử dụng công nghệ màn hình gập tiên tiến của Samsung, kết hợp cấu trúc OLED lai giữa kính cứng và vật liệu dẻo. Mẫu màn hình này từng được trưng bày tại CES 2026 và được đánh giá là một trong những giải pháp tốt nhất hiện nay về độ phẳng và độ bền.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Bên ngoài, iPhone Fold vẫn có một màn hình phụ, kích thước khoảng 5,49 inch, độ phân giải 2.088 x 1.422 pixel, mật độ điểm ảnh 460 ppi, đủ để sử dụng như một chiếc iPhone thông thường khi không mở máy.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Bản lề là điểm then chốt khác. Apple sẽ sử dụng Liquidmetal, vật liệu có độ cứng cao gấp 2,5 lần hợp kim titan, chống biến dạng tốt nhưng vẫn nhẹ. Điều này không chỉ giúp tăng độ bền mà còn góp phần hạn chế nếp gấp trên màn hình theo thời gian.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Về camera, iPhone Fold nhiều khả năng chỉ có hai camera sau, gồm camera chính và camera góc siêu rộng, đều ở độ phân giải 48 MP. Cụm camera dạng “plateau” giúp Apple bố trí linh kiện gọn hơn để thân máy mỏng. Đáng chú ý, camera trước dưới màn hình có thể lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone, màn hình ngoài sẽ dùng camera "đục lỗ", giữ trải nghiệm hiển thị liền mạch nhất.

Giá bán và giá trị cho người dùng

iPhone Fold chắc chắn sẽ là một sản phẩm siêu cao cấp. Các nhà phân tích như Ming-Chi Kuo dự đoán mức giá lên tới 2.500 USD (khoảng 65,6 triệu đồng). Nhìn chung, chúng sẽ đắt hơn cả những mẫu MacBook Pro cao cấp.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Đổi lại, người dùng sẽ nhận được một thiết bị lai giữa iPhone và iPad, gọn gàng hơn tablet nhưng mạnh mẽ hơn smartphone, phù hợp cho công việc di động, sáng tạo nội dung và giải trí cao cấp. Với iPhone Fold, Apple không chỉ bán một chiếc điện thoại màn hình gập mà đang định hình lại cách người dùng tiếp cận thiết bị di động đa năng trong kỷ nguyên hậu smartphone truyền thống.