Tài chính dưới 6 triệu, nên mua điện thoại gì?

Khi thị trường smartphone ngày càng đa dạng, phân khúc dưới 6 triệu đồng trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm, đặc biệt là học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần thiết bị phục vụ nhu cầu cơ bản. Thay vì chạy theo các mẫu smartphone cao cấp, nhiều người tiêu dùng đang tìm đến những chiếc điện thoại cân bằng giữa hiệu năng, thời lượng pin và trải nghiệm thực tế.

Dưới đây là 5 gợi ý đáng chú ý trong tầm giá này, hướng đến nhóm người dùng khác nhau, từ chụp ảnh, chơi game nhẹ cho tới sử dụng lâu dài.

1. Galaxy A17 5G

Giá bán từ: 5,89 triệu đồng

Ở nhóm giá dễ tiếp cận, Galaxy A17 5G hướng tới người dùng cần một thiết bị ổn định để lướt web, học tập và giải trí cơ bản. Máy sở hữu màn hình 6,7 inch, tần số quét 90 Hz giúp thao tác mượt hơn so với các model 60 Hz truyền thống. Chip xử lý Exynos 1330 tầm trung đi kèm RAM 8GB và bộ nhớ 128GB đủ dùng cho các ứng dụng mạng xã hội, xem video hoặc chơi game nhẹ.

Galaxy A17 5G.

Điểm đáng chú ý là viên pin khoảng 5.000 mAh giúp thiết bị có thể hoạt động trọn ngày với mức sử dụng trung bình. Cụm 3 camera sau chất lượng 50 MP + 5 MP + 2 MP đủ để chủ nhân chụp ảnh linh hoạt ở nhiều chế độ khác nhau.

2. Vivo Y29

Giá bán từ: 5,38 triệu đồng

Vivo Y29 hướng đến người dùng mong muốn sở hữu một mẫu smartphone có thiết kế thời trang và thời lượng pin dài. Máy có cấu hình đủ khỏe để người dùng lướt thoải mái các ứng dụng phổ biến như TikTok, Facebook hay YouTube. Giá bán phải chăng cũng giúp người dùng phổ thông dễ dàng sở hữu.

Vivo Y29.

Điểm mạnh của thiết bị nằm ở pin lớn - dung lượng 6500 mAh kết hợp sạc nhanh 44W, giúp hạn chế tình trạng phải sạc nhiều lần trong ngày. Tuy vậy, người dùng cần hiểu rằng dòng máy này thiên về trải nghiệm cơ bản thay vì hiệu năng cao cấp; việc chơi game đồ họa nặng có thể khiến máy giảm tốc độ hoặc nóng lên.

3. Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Giá bán từ: 5,65 triệu đồng

Xiaomi Redmi Note 14 Pro thường được nhắc đến như một trong những lựa chọn đáng chú ý dưới 6 triệu đồng nhờ cấu hình tốt. Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,67 inch, tần số quét 120 Hz, mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét khi xem phim hoặc chơi game. Bộ nhớ RAM 8GB và dung lượng bộ nhớ trong 256GB giúp người dùng thoải mái cài đặt ứng dụng và lưu trữ hình ảnh/ video.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro.

Camera độ phân giải cao 200MP là lợi thế của sản phẩm này, phù hợp với người dùng thích chụp ảnh du lịch hoặc đăng mạng xã hội. Cuối cùng, viên pin 5500 mAh cùng khả năng sạc pin 45W sẽ cho phép chủ nhân có trải nghiệm liền mạch trong suốt ngày dài.

4. Honor X7d

Giá bán từ: 5,49 triệu đồng

Honor X7d hướng đến người dùng cần một chiếc điện thoại bền bỉ về pin. Thiết bị được trang bị viên pin dung lượng lớn - 6500 mAh, kết hợp màn hình rộng 6,77 inch, sẵn sàng phục vụ nhu cầu xem video và học trực tuyến của người dùng. Ngoài ra, con chip xử lý Snapdragon 685 tầm trung với RAM 8GB và bộ nhớ 128GB đủ để chạy đa nhiệm cơ bản.

Honor X7d.

Ưu điểm lớn nhất của máy là thời gian sử dụng dài, phù hợp với người thường xuyên di chuyển hoặc không muốn mang theo sạc dự phòng. Thêm vào đó, nhà sản xuất còn tích hợp cho điện thoại Honor camera chính 108MP, hứa hẹn đem lại ảnh chụp sống động và sắc nét trong nhiều điều kiện chụp.

5. OPPO A60

Giá bán từ: 5,68 triệu đồng

OPPO A60 là lựa chọn quen thuộc cho người dùng phổ thông nhờ giao diện dễ sử dụng. Máy sở hữu màn hình lớn - 6,67 inch, chip xử lý tầm trung và viên pin 5.000 mAh, đủ phục vụ nhu cầu gọi điện, lướt web và xem video.

OPPO A60.

Ưu điểm của sản phẩm này nằm ở trải nghiệm phần mềm đơn giản và thiết kế gọn nhẹ, đẹp mắt. Tuy nhiên, điện thoại chỉ có camera chính 50MP, đem lại ảnh chụp chất lượng khá, kém cạnh tranh hơn so với các "đối thủ".