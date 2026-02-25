Tại sao iPhone không có nút từ chối cuộc gọi khi màn hình khóa

Khi gặp tình huống này, người dùng iPhone sẽ không thể từ chối cuộc gọi theo cách thông thường, nơi cả 2 nút “Chấp nhận” và “Từ chối” xuất hiện. Trong thực tế, sự khác biệt này không phải lỗi hệ thống mà là một cơ chế được thiết kế có chủ đích trên iPhone.

Người dùng không thể chọn từ chối cuộc gọi trên màn hình iPhone khi đang ở trạng thái khóa.

Phụ thuộc vào trạng thái của iPhone

Trên iPhone, tùy chọn “Chấp nhận” và “Từ chối” chỉ xuất hiện khi iPhone đang ở trạng thái mở khóa. Nếu máy đang khóa màn hình, giao diện cuộc gọi đến sẽ chuyển thành dạng thanh trượt với dòng “trượt để trả lời”.

Đây là thiết kế nhằm hạn chế thao tác nhầm. Theo logic của Apple, khi điện thoại đang khóa, nhiều khả năng thiết bị nằm trong túi quần, túi xách hoặc trên bàn. Nếu hiển thị hai nút bấm lớn như khi mở khóa, người dùng có thể vô tình chạm vào và nhận hoặc từ chối cuộc gọi ngoài ý muốn. Thanh trượt yêu cầu thao tác vuốt theo một chiều nhất định giúp giảm khả năng kích hoạt ngẫu nhiên khi người dùng lấy máy ra.

Cách từ chối cuộc gọi trên iPhone mà không cần mở khóa

Dù không hiển thị nút “Từ chối”, người dùng vẫn có cách kết thúc cuộc gọi ngay cả khi iPhone đang ở trạng thái khóa màn hình. Cụ thể, chỉ cần nhấn nút nguồn (nút khóa) ở cạnh bên sản phẩm là có thể thực hiện các mục đích khác nhau:

Nhấn một lần: tắt chuông cuộc gọi.

Nhấn hai lần liên tiếp: từ chối cuộc gọi và chuyển vào hộp thư thoại.

Hai cách hiển thị cuộc gọi trên iPhone tùy theo trạng thái khóa máy.

Tính năng này được tích hợp sẵn trong iOS và không thể thay đổi trong phần cài đặt. Apple cũng không cung cấp tùy chọn để luôn hiển thị nút “Từ chối” khi máy đang khóa.

Thiết kế gây tranh cãi nhưng có chủ đích

Không ít người dùng cho rằng cách hiển thị này gây bất tiện, đặc biệt khi muốn từ chối nhanh một cuộc gọi không mong muốn. Nhưng xét về mặt thiết kế, đây là cơ chế giúp hạn chế thao tác ngoài ý muốn, điều có thể xảy ra thường xuyên hơn nhiều so với người dùng nghĩ.

Việc phân biệt giao diện dựa trên trạng thái khóa và mở khóa là một trong những chi tiết nhỏ cho thấy Apple ưu tiên yếu tố an toàn thao tác trong trải nghiệm sử dụng hằng ngày.