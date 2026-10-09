iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple đang phụ thuộc vào...Samsung

Dù iPhone 18 Pro vừa mới ra mắt, những tin đồn về mẫu iPhone 20 kỷ niệm với thiết kế tràn viền toàn diện (all-display) đã bắt đầu rộ lên. Tuy nhiên, màn hình cong bốn cạnh trên mẫu iPhone chủ lực năm tới chỉ là bước đệm cho một thiết kế tiên tiến hơn nhiều – một thiết kế phụ thuộc vào công nghệ của Samsung.

Thiết kế iPhone không viền trong mơ của Apple thuộc vào Samsung

Apple đang ấp ủ ý tưởng về một loại màn hình OLED hoàn toàn khác biệt, có khả năng bao trùm lấy thân máy. Tuy nhiên, công nghệ này không phải do đội ngũ tại Cupertino phát triển mà lại là thành quả nghiên cứu của Samsung.

Ảnh concept iPhone không viền của Apple.

Theo tài khoản Instant Digital (Trung Quốc) chia sẻ trên mạng xã hội Weibo, Apple đang chờ Samsung hoàn thiện loại màn hình có thể uốn cong gần như theo chiều dọc quanh các góc máy, biến các cạnh bên thành một phần của màn hình hiển thị. Khác với các loại màn hình cong hiện nay thường được gọi là "màn hình thác nước" (waterfall screen), công nghệ này sử dụng một tấm nền phẳng nhưng có thể uốn cong một góc gần 90 độ ở cả bốn cạnh của điện thoại.

Samsung gọi loại màn hình này là "màn hình bao phủ toàn diện" (full-surround, full-screen display). Trên lý thuyết, mô tả này nghe rất giống với mẫu điện thoại ý tưởng (concept phone) mà Xiaomi từng giới thiệu vào năm 2021.

Dù Apple rất muốn tạo ra một cuộc cách mạng thay đổi hoàn toàn thiết kế smartphone quen thuộc, hãng vẫn phải phụ thuộc vào những tiến bộ công nghệ của Samsung. Công ty Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức lớn cần giải quyết trước khi loại màn hình này có thể trở thành sản phẩm thương mại thực tế.

Một trong những vấn đề đó liên quan đến hiện tượng biến dạng quang học và sai lệch màu sắc tại các góc uốn – những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh trên smartphone hiện đại. Samsung cũng đang nỗ lực tìm giải pháp duy trì lớp bảo vệ (encapsulation) cho tấm nền OLED tại các vị trí uốn cong gắt.

Một vấn đề quan trọng khác có thể nằm ở khả năng kết nối của thiết bị có màn hình bao phủ toàn bộ thân máy. Bằng cách loại bỏ phần khung nhựa hoặc kim loại thông thường, màn hình sẽ bao phủ toàn bộ các vị trí vốn dành cho ăng-ten.

Samsung đang tiên phong sử dụng công nghệ này?

Samsung từng là công ty tiên phong trong lĩnh vực màn hình cong với các thiết bị như Galaxy S6 Edge và Galaxy S7 Edge. Tuy nhiên, các mẫu điện thoại sau đó dần từ bỏ màn hình cong cho đến khi Galaxy S24 Ultra chuyển hẳn sang màn hình phẳng.

Ngược lại, lần cuối cùng Apple sử dụng thiết kế cong là trên dòng iPhone 11. Bắt đầu từ iPhone 12, các thiết bị của hãng đều sở hữu cạnh viền sắc nét và màn hình hoàn toàn phẳng. Chính vì vậy, việc chuyển sang màn hình cong được đồn đoán cho dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone có thể gợi nhớ lại thiết kế của thời điểm kỷ niệm 10 năm.

iPhone 20 sẽ có thiết kế không viền.

Đối với công nghệ mới này, Samsung có thể áp dụng chúng trên một số thiết bị của mình trước tiên. Dự kiến, chiếc iPhone 20 kỷ niệm có thể đóng vai trò là bước đệm hướng tới một thiết kế táo bạo hơn mà Apple mong muốn cho các dòng điện thoại của mình.

"Cơn ác mộng" về độ bền

Theo nhiều chuyên gia, iPhone 17 và Galaxy S25 Ultra là những chiếc smartphone có thiết kế đẹp nhất từ ​​trước đến nay. Trong trải nghiệm thực tế, việc sử dụng màn hình cong luôn đi kèm với tình trạng vô tình chạm lòng bàn tay vào màn hình.

Việc màn hình tràn sang cả phần cạnh viền đồng nghĩa với việc không có bất kỳ sự bảo vệ nào khi người dùng lỡ tay làm rơi điện thoại. Đó là chưa kể sự vô nghĩa của công nghệ này nếu người dùng lại bọc phần cạnh đó bằng một chiếc ốp lưng bảo vệ.