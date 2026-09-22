iPhone 20 Pro sẽ là cực phẩm đáng mong chờ

"Cơn sốt" về iPhone 20 đã chính thức bắt đầu. Chỉ chưa đầy một tuần sau khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lên kệ, những nguồn tin uy tín đã bắt đầu bàn tán về "siêu phẩm tiếp theo": chiếc iPhone Pro kỷ niệm 20 năm của Apple.

Thông tin chi tiết về màn hình iPhone 20 Pro

Theo nguồn tin Digital Chat Station (mạng xã hội Weibo), iPhone 20 Pro có thể sở hữu màn hình khoảng 6,41 inch với độ phân giải rơi vào khoảng 2686 x 1236 pixel. Trong khi đó, phiên bản iPhone 20 Pro Max có thể tăng kích thước lên khoảng 6,96 inch và có độ phân giải 2912 x 1340 pixel.

Các tin đồn về iPhone 20 Pro.

Đây gần như là thông tin rò rỉ đầu tiên cung cấp các số đo kích thước màn hình cụ thể. Ngoài những chi tiết đó, nguồn tin này cũng một lần nữa ám chỉ về khả năng áp dụng thiết kế cong bốn cạnh cho chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm – một thông tin đã được đồn đoán suốt nhiều tháng qua.

Ngoài ra, Digital Chat Station còn cho rằng Apple có thể đang cân nhắc loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island và thay thế bằng thiết kế đục lỗ (punch-hole).

Phản ứng trái chiều

Đã có nhiều cuộc thảo luận xoay quanh sự thay đổi thiết kế mà Apple có thể đang hướng tới cho iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max. Tuy nhiên, khi nhìn vào các cuộc thảo luận trực tuyến, không có nhiều người hâm mộ hào hứng với việc cầm trên tay một chiếc iPhone có thiết kế cong bốn cạnh.

Ảnh concept iPhone 20 Pro.

Ví dụ, một cuộc thảo luận gần đây trên Reddit đã đưa ra một ý kiến ​​thú vị: Nếu Apple thực sự tiến hành cuộc đại tu thiết kế này, chiếc iPhone 20 Pro có thể sẽ mang lại cảm giác giống dòng "iPhone Air" hơn. Nhiều người dùng đã tham gia thảo luận và chia sẻ quan điểm tương đồng, thậm chí có ý kiến ​​cho rằng việc sử dụng màn hình cong cả bốn cạnh có thể là một quyết định tồi tệ.

Những chiếc iPhone lớn hơn?

Nếu thông tin rò rỉ từ Digital Chat Station về kích thước màn hình là chính xác, chúng ta sẽ được thấy những iPhone có kích thước lớn hơn vào năm sau.

Mẫu iPhone 18 Pro mới ra mắt gần đây sở hữu màn hình 6,3 inch trong khi iPhone 18 Pro Max đi kèm màn hình 6,9 inch. Dù sự khác biệt về thông số có thể không quá lớn nhưng ngay cả một sự gia tăng nhỏ cũng đủ khiến iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max mang lại cảm giác lớn hơn đáng kể.

Ảnh concept iPhone 20 Pro.

Nhiều người từng nghĩ rằng "iPhone Duo" sẽ là tin tức lớn nhất từ ​​Apple. Tuy nhiên, khi những tin đồn xác thực về iPhone 20 Pro bắt đầu xuất hiện, chiếc iPhone thực sự gây phấn khích có lẽ không phải là mẫu điện thoại màn hình gập.

Cùng chờ xem liệu Apple sẽ tiếp cận thiết kế màn hình cong cạnh cho iPhone 20 Pro như thế nào.