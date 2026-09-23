Ngoại hình của iPhone 20 Pro được tiết lộ

iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max dự kiến ​​ra mắt vào năm sau để kỷ niệm 20 năm ngày iPhone ra đời; và Apple sẽ bỏ qua dòng iPhone 19. Mới đây, một hình ảnh dựng (render) mới đầy chân thực, dựa trên các báo cáo gần đây nhất đã mang đến cái nhìn cập nhật về những gì chúng ta có thể mong đợi ở mẫu iPhone đặc biệt này.

Màn hình tràn viền và Dynamic Island nhỏ hơn

iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max được kỳ vọng cao sẽ sở hữu màn hình tràn viền. Mặc dù có phần giống với các dòng điện thoại Galaxy Edge trước đây nhưng các báo cáo cho biết màn hình này sẽ được thiết kế để không làm biến dạng nội dung hiển thị, đồng thời vẫn mang lại thiết kế không viền.

Ảnh concept iPhone 20 Pro.

Hơn nữa, khu vực Dynamic Island sẽ còn được thu nhỏ hơn nữa so với kích thước vốn đã nhỏ gọn trên các mẫu iPhone 18 Pro. Cũng có khả năng Dynamic Island sẽ được thay thế bằng thiết kế "đục lỗ" (punch-hole) giống như trên các đối thủ Android.

Kích cỡ màn hình dự kiến của cặp iPhone 20 Pro.

Đáng tiếc là khả năng Apple thực hiện kế hoạch loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island khỏi iPhone 20 Pro sẽ khó xảy ra.

Kích thước màn hình tổng thể lớn hơn

Theo một báo cáo mới, iPhone 20 Pro cũng sẽ có kích thước lớn hơn. Trong khi mẫu iPhone 20 Pro sẽ tăng từ màn hình 6,27 inch lên 6,41 inch thì iPhone 20 Pro Max sẽ tăng từ 6,86 inch lên 6,96 inch. Tuy nhiên, kích thước này có thể là quá lớn với một số người hâm mộ Apple.

Tin đồn về iPhone 20 Pro.

Cũng có thông tin cho rằng iPhone 20 Pro Max sẽ được trang bị viên pin có dung lượng khoảng 6.000 mAh.

iPhone 20 Pro là chiếc điện thoại được nhiều người vô cùng mong đợi. Nếu Apple thành công trong việc tạo ra một chiếc điện thoại không có phần khuyết trên màn hình, phần còn lại của ngành công nghiệp chắc chắn sẽ lập tức làm theo.

Ảnh concept iPhone 20 Pro.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về "siêu phẩm" này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc!