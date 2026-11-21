Theo tài khoản "Fixed Focus Digital" trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), thế hệ "iPhone 20 Pro" có thể quay lại sử dụng khung titan, đi kèm thiết kế bo tròn hơn.

Hiện tại, khung titan đang được sử dụng trên các thiết bị nguyên mẫu trong giai đoạn phát triển kỹ thuật ban đầu. Thiết kế này được mô tả là có phần tương đồng với iPhone Air nhưng với độ bo tròn rõ rệt hơn nhiều.

Dòng iPhone 20 Pro sẽ sử dụng khung titan.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là sự trở lại của chất liệu titan trên dòng sản phẩm Pro. Trước đó, Apple đã sử dụng khung titan cho iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro, trước khi chuyển sang thiết kế thân máy bằng nhôm nguyên khối trên iPhone 17 Pro vào năm 2025. Khi thực hiện thay đổi đó, Apple đã nhấn mạnh vào khả năng dẫn nhiệt của nhôm, đồng thời bổ sung buồng hơi (vapor chamber) để cải thiện hiệu năng ổn định cho thiết bị.

Mặc dù thay đổi này được đánh giá cao nhờ khả năng tản nhiệt tốt hơn, trọng lượng nhẹ và thiết kế độc đáo, một số người dùng vẫn cảm thấy tiếc nuối vẻ ngoài sang trọng, cảm giác cầm nắm cao cấp cũng như độ bền vượt trội của chất liệu titan. Thực tế, việc "Nhà Táo" sử dụng khung titan cho dòng iPhone 20 Pro hoàn toàn có khả năng xảy ra. Hiện tại, các dòng iPhone Air và iPhone Duo vẫn đang sử dụng khung viền bằng titan.

Việc nguồn tin này so sánh với iPhone Air cũng củng cố thêm các tuyên bố trước đó về cách Apple phát triển các mẫu iPhone đặc biệt này. Đầu tuần qua, Fixed Focus Digital cho biết, các thiết bị này sẽ sử dụng cùng loại vật liệu kính như trên iPhone Air nhưng được tinh chỉnh với độ cong lớn hơn ở cả bốn cạnh.

Ảnh concept iPhone 20 Pro.

Sự kết hợp giữa mặt kính cong và khung kim loại mỏng này hoàn toàn trùng khớp với thông tin từ Mark Gurman (Bloomberg). Nhà phân tích này cho biết, Apple đang lên kế hoạch thiết kế các tấm kính trước và sau với độ cong tràn về phía các cạnh, bao quanh một dải kim loại mỏng.

Cũng theo Gurman, những thay đổi được lên kế hoạch là cuộc đại tu lớn nhất đối với dòng iPhone Pro kể từ thời iPhone X.

Các mẫu iPhone 20 Pro có màn hình cong sẽ sở hữu phần viền chỉ dày khoảng 1mm; nhờ lớp kính bao phủ xung quanh, viền màn hình gần như trở nên vô hình khi nhìn trực diện. Các mẫu miếng dán màn hình đang xuất hiện trên mạng cho thấy rõ hơn về thiết kế này: các góc được bo tròn, độ cong nhẹ ở cả bốn cạnh và phần viền cực kỳ mỏng.

Bên cạnh những thay đổi về mặt kính và khung viền, kích thước màn hình cũng có thể tăng nhẹ. Nguồn tin "Digital Chat Station" cho biết, các mẫu iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max sẽ lần lượt sở hữu màn hình 6,41 inch và 6,96 inch, đồng thời xác nhận thiết kế cong bốn cạnh nhằm tạo cảm giác không viền.

Ngoài ra, Ice Universe còn tiết lộ rằng camera chính có thể được trang bị cảm biến tích hợp mạch logic, sản xuất trên tiến trình 17 nanomet, giúp tăng tốc độ đọc dữ liệu và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Các flagship này cũng có khả năng loại bỏ nút Action (Action button) và được trang bị chip "A21 Pro" sản xuất dựa trên tiến trình 2nm cải tiến (N2P) của TSMC.

Các mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt của Apple dự kiến ​​được trình làng vào mùa thu năm 2027. Dù các nguồn tin rò rỉ gọi đây là "iPhone 20 Pro" nhưng kế hoạch đặt tên chính thức của Apple vẫn còn là một ẩn số.