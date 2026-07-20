Đây là 5 nâng cấp đáng chú ý của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Sự kiện ra mắt iPhone mùa thu của Apple năm nay được dự đoán có sự thay đổi lớn vì công ty không trình làng tất cả các mẫu iPhone cùng một lúc. iPhone 18 tiêu chuẩn có thể bị trì hoãn đến năm sau trong khi iPhone Ultra (màn hình gập) có thể được bán ra vào thời điểm khác, có thể là vào mùa đông.

Điều đó khiến iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những flagship được Apple tiết lộ tại sự kiện mùa thu. Dưới đây là 5 nâng cấp lớn nhất sẽ được "Nhà Táo" tích hợp trên 2 mẫu iPhone cao cấp này.

1. Khẩu độ camera thay đổi

Trong số tất cả các tin đồn đang lan truyền, tin đồn về việc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có khẩu độ thay đổi là điều thú vị nhất. Với những người đam mê nhiếp ảnh, đây là một trong số những điểm nhấn đáng chú ý.

iPhone 17 Pro.

Mặc dù khẩu độ thay đổi trên điện thoại không phải là điều mới lạ nhưng đây sẽ là lần đầu tiên chúng xuất hiện trên iPhone. Việc giới thiệu tính năng này cho các mẫu iPhone 18 Pro sẽ cho phép người dùng chuyển đổi khẩu độ sang một mức khác ngoài mức cố định f/1.78 hiện đang được sử dụng trên dòng iPhone 17 Pro.

2. Pin dung lượng lớn hơn

Việc tăng dung lượng pin là cách nhanh nhất để một chiếc điện thoại mới lọt vào danh sách những chiếc điện thoại yêu thích nhất mọi thời đại. Theo các tin đồn, iPhone 18 Pro Max sắp được nâng cấp dung lượng pin đáng kể.

Ảnh minh họa.

Vì Apple chỉ sử dụng eSIM cho điện thoại của mình tại Mỹ nên phiên bản iPhone 18 Pro Max tại Mỹ được đồn đoán sở hữu viên pin dung lượng khổng lồ 5.425 mAh. Trong khi đó, các phiên bản điện thoại được bán ở những nơi khác với khay SIM vật lý sẽ có dung lượng pin tối đa 5.235 mAh.

Đây là một "bước nhảy vọt" đáng kể so với dung lượng pin của iPhone 17 Pro Max (5.088 mAh cho eSIM và 4.823 mAh cho SIM vật lý). Điều này cũng khiến iPhone 18 Pro Max trở thành chiếc iPhone nặng nhất từ ​​trước đến nay.

3. Khu vực Dynamic Island được thu nhỏ

Kể từ khi ra mắt, Dynamic Island đã tạo cảm giác như một tính năng thông minh. Đây là cách Apple che giấu một lỗ khoét màn hình vật lý lớn bằng các hiệu ứng hoạt hình giao diện người dùng hữu ích. Theo các hình ảnh rò rỉ gần đây, iPhone 18 Pro Max sẽ có khu vực Dynamic Island nhỏ hơn.

Ảnh minh họa.

Thông tin rò rỉ cho thấy, Apple đã tìm ra cách di chuyển các thành phần Face ID quan trọng hoàn toàn bên dưới lớp kính, cho phép lỗ khoét vật lý thu nhỏ đáng kể trên iPhone 18 Pro mới. Bằng cách tích hợp một phần nhỏ hơn nhiều vào màn hình, Apple sẽ giải phóng được không gian màn hình quý giá.

4. Chip A20 Pro tạo nên "bước nhảy vọt"

Dự kiến, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những thiết bị đầu tiên của Apple sử dụng bộ xử lý 2 nanomet tiên tiến.

Ảnh minh họa.

Việc chuyển sang quy trình sản xuất 2nm của TSMC chắc chắn sẽ mang lại sự tăng hiệu năng đáng kể cho A20 Pro. Đồng thời, bước nhảy vọt về hiệu quả này cũng sẽ mang lại những điều kỳ diệu cho thời lượng pin.

Nói cách khác, cặp iPhone 18 Pro sẽ hoạt động nhanh hơn, mát hơn và trở thành những flagship tiết kiệm năng lượng nhất cho đến nay.

5. Màu sắc mới

Bên cạnh việc bộ đôi iPhone 18 Pro sẽ tái sử dụng ngôn ngữ thiết kế được giới thiệu bởi thế hệ trước, chúng sẽ có thêm những màu sắc mới.

Màu dự kiến của cặp iPhone 18 Pro.

Một báo cáo gần đây cho thấy iPhone 18 Pro sẽ có ba tùy chọn màu sắc: Đỏ anh đào đậm, Xanh lam nhạt và Xám bạc. Trong khi màu Xám bạc nghiêng về tông màu trung tính, an toàn 2 màu còn lại có tiềm năng thu hút sự chú ý không kém gì màu Cam vũ trụ.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin về dòng iPhone mới trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc!