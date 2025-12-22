Samsung muốn ăn theo ý tưởng iPhone Fold?

Điều này có nghĩa phiên bản tiêu chuẩn iPhone 18 sẽ không được ra mắt vào mùa thu năm sau. Thay vào đó, công ty có thể chuyển lịch giới thiệu mẫu iPhone 18 vào giai đoạn nửa đầu năm 2027.

Galaxy Z Wide Fold sẽ là câu trả lời của Samsung đối với iPhone Fold.

Nhằm không muốn bị bỏ lại trong phân khúc sản phẩm mới này của Apple, Samsung cũng đang phát triển một mẫu điện thoại gập mới mang tên Galaxy Z Wide Fold, lấy cảm hứng từ iPhone màn hình gập.

Theo báo cáo, Galaxy Z Wide Fold sẽ không thay thế Galaxy Z Fold 8, mà sẽ được bán song song như một lựa chọn khác cho người tiêu dùng. Mẫu Galaxy Z Fold 8 sẽ giữ nguyên tỷ lệ màn hình của Galaxy Z Fold 7, trong khi Galaxy Z Wide Fold sẽ có thiết kế tương tự như iPhone Fold.

Về kích thước, iPhone Fold dự kiến sẽ có màn hình chính rộng 7,56 inch và màn hình ngoài rộng 5,49 inch. Trong khi đó, Galaxy Z Wide Fold sẽ có màn hình chính 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch, cả hai đều sử dụng tỷ lệ khung hình 4:3 khi mở ra. Mẫu Galaxy Z Wide Fold cũng sẽ tích hợp sạc không dây 25W, dự kiến ra mắt cùng với Galaxy S26 Ultra vào đầu năm sau.

Một concept thiết kế iPhone Fold được chia sẻ trên mạng.

Mặc dù vậy, vẫn chưa rõ liệu Galaxy Z Wide Fold có khung máy dày hơn và nặng hơn so với iPhone Fold hay không.

Nhiều người cho rằng Samsung đang cố gắng sao chép Apple trong thời gian gần đây, điều không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt, tiêu biểu như Galaxy S25 Edge nhằm cạnh tranh trực tiếp với iPhone Air nhưng doanh số không kỳ vọng.

Đối với Galaxy Z Wide Fold, có thể Samsung đang phát triển mẫu điện thoại gập này để chiếm lĩnh thị trường trước khi kiểu dáng này trở nên phổ biến. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng sản phẩm sẽ bị hủy bỏ nếu doanh số không đạt yêu cầu, giống như trường hợp của Galaxy S26 Edge.