iPhone 17 series giảm giá, iPhone Air có biến động lớn trong tháng Black Friday

Sau gần 2 tháng lên kệ tại Việt Nam, bộ sản phẩm iPhone 17 series (iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max) và iPhone Air đã giảm "sức nóng" nhưng vẫn chưa thật sự đầy đủ hàng trên các kệ. Dù vậy, tháng 11 này có dịp bán hàng ưu đãi Black Friday khiến giá sản phẩm dễ chịu hơn so với trước.

Bộ sản phẩm iPhone mới đã lên kệ tại Việt Nam.

Ghi nhận vào sáng 12/10, hai hệ thống lớn là Thế Giới Di Động (TGDĐ) và FPT Shop đã về hàng khá đầy đủ với giá không khác nhau cho các phiên bản màu sắc. Hiện, rẻ nhất là iPhone 17 256GB bản thường giá 24,99 triệu đồng, cao nhất là iPhone 17 Pro Max 2TB giá 63,99 triệu đồng, giống nhau giữa cả hai hệ thống.

Sự khác biệt duy nhất có thể thấy là TGDĐ hết hàng với iPhone 17 512GB, còn FPT Shop tạm hết hàng với iPhone 17 Pro Max 512GB. Nhìn chung, mọi phiên bản còn hàng thì giá bán ra chỉ tương đương giá đề nghị từ Apple, chứ không bị nâng giá so với giai đoạn mở bán.

Rất nhiều sản phẩm công nghệ được giảm giá sâu trong tháng 11 này.

Đặc biệt, iPhone Air có biến động lớn khi TGDĐ vừa giảm thẳng thêm 1 triệu đồng cho phiên bản 512GB và 2 triệu đồng cho phiên bản 1TB so với tháng trước, đưa giá bán về tương ứng 37,49 triệu đồng và 42,99 triệu đồng. Đây cũng là giá iPhone Air 512GB và 1TB tại FPT Shop.

Ngược lại, các hệ thống nhỏ hơn như lại khá sẵn hàng với iPhone 17 Pro Max. Giá hiện tại cũng đã về đúng với giá đề nghị của Apple hoặc rẻ hơn vài trăm ngàn đồng, chứ không còn chênh lệch cao như khi vừa mở bán. Dù vậy, một số phiên bản màu sắc "hot" như cam hay trắng vẫn có thể có giá chênh lệch so với màu đen.

Chi tiết giá iPhone 17 series tại một hệ thống, gồm giá bán thẳng, giá thu cũ - đổi mới và cả trả góp.

Trao đổi PV, đại diện Di Động Việt cho biết, so với giai đoạn đầu mở bán, hiện tại, lượng hàng hoá đã đa dạng hơn. Cụ thể, hệ thống này hiện có thể đáp ứng đủ các phiên bản dung lượng trên từng dòng sản phẩm với giá tốt từ các chương trình ưu đãi độc quyền dịp sale ngày đôi hay Black Friday kéo dài xuyên suốt tháng 11.

"Các phiên bản thuộc iPhone 17 series và iPhone Air đã giảm khoảng 200.000 - 300.000 đồng tuỳ phiên bản. Những màu "hot trend" như cam vũ trụ cũng đã sẵn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm của người dùng. Tuy nhiên, giá cả trong thời gian tới đón Tết 2026 hiện khó nói trước, còn tuỳ thuộc vào kế hoạch phân bổ từ hãng", vị đại diện thông tin.

Bảng giá tham khảo iPhone 17 series và iPhone Air:

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 17 256GB 24,99 24,99 512GB - 31,49 iPhone 17 Pro 256GB 34,99 34,99 512GB 41,49 41,49 1TB 47,99 47,99 iPhone 17 Pro Max 256GB 37,99 37,99 512GB 44,49 - 1TB 50,99 50,99 2TB 63,99 63,99 iPhone Air 256GB 31,49 31,49 512GB 37,49 37,49 1TB 42,99 42,99

* Giá tham khảo ngày 12/11.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.