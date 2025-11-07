Honor 500 rò rỉ ảnh phác thảo hé lộ thiết kế giống iPhone Air

Honor dự kiến sẽ ra mắt dòng sản phẩm Honor 500 vào cuối tháng này. Mặc dù hãng có thể sớm công bố các tính năng chính, một rò rỉ từ chuyên gia đáng tin cậy Digital Chat Station đã tiết lộ thiết kế của dòng Honor 500. Theo thông tin được chia sẻ, sản phẩm mới sẽ có cụm camera nằm ngang tương tự như trên iPhone Air của Apple hay Google Pixel.

Bản phác thảo rò rỉ của Honor 500

Bản phác thảo cho thấy Honor 500 sẽ sở hữu màn hình phẳng với các góc bo tròn lớn, mang đến vẻ ngoài tinh tế hơn so với thế hệ trước. Nguồn tin cho biết dòng Honor 500 sẽ được nâng cấp về hệ thống camera, hiệu năng và các tính năng ngoại vi, sử dụng linh kiện cao cấp. Tuy nhiên, với những cải tiến này, việc tăng giá là điều khó tránh khỏi.

Honor 500 và 500 Pro sẽ có thiết kế tương tự nhau, trong đó phiên bản Pro sẽ được trang bị cụm ba camera sau. Hệ thống camera của Honor 500 sẽ bao gồm camera chính 200 megapixel và ống kính góc siêu rộng, trong khi mẫu Pro sẽ có thêm camera tele tiềm vọng OmniVision OV64B 64 megapixel.

Cả hai phiên bản dự kiến sẽ được trang bị màn hình OLED 6,5 inch với độ phân giải 1,5K, chạy trên nền tảng MagicOS 10, Android 16 và hỗ trợ sạc nhanh 80W. Phiên bản Pro sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, trong khi thông tin về SoC của phiên bản tiêu chuẩn vẫn chưa được tiết lộ. Dung lượng pin của cả hai thiết bị cũng đang được giữ kín.

Dòng Honor 500 sẽ cạnh tranh với các sản phẩm như Oppo Reno 15 và Vivo S50, dự kiến cũng sẽ ra mắt trong tháng này. Các màu sắc dự kiến cho Honor 500 và 500 Pro bao gồm đen, bạc, hồng và xanh dương.