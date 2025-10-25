iPhone Air siêu mỏng đã "khai tử" chiếc iPhone hấp dẫn này

iPhone Air đã ra mắt được vài tuần và theo những báo cáo ban đầu, nhu cầu về chiếc điện thoại siêu mỏng của Apple khá thấp. Cách đây không lâu, Samsung cũng đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất Galaxy S25 Edge và giảm số lượng dự kiến ​​sản xuất ban đầu.

Tương lai của điện thoại siêu mỏng có thể đang trong tình trạng hỗn loạn nhưng có một vấn đề khác quan trọng hơn. Những mẫu điện thoại siêu mỏng này đang "khai tử" một chiếc điện thoại thông minh khác.

Sự sụp đổ của iPhone Plus

Khi Apple công bố dòng iPhone 17, iPhone Air gần như đã thay thế iPhone 17 Plus. Nhưng đó không phải là một cuộc trao đổi công bằng. Chúng ta đã mất đi cơ hội sở hữu một chiếc iPhone màn hình lớn với mức giá phải chăng và đổi lại, Apple đưa ra một phiên bản kém hơn với giá cao hơn.

Năm nay đã không còn iPhone Plus.

Từ iPhone 14 Plus, dòng iPhone Plus đều mang tới trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Chúng có màn hình lớn, hiệu năng mạnh mẽ và quan trọng nhất là thời lượng pin dài. Đáng chú ý, iPhone 14 Plus đã vượt qua mẫu iPhone Pro Max về thời lượng pin.

Giờ đây, chúng ta phải trả thêm tiền cho một mẫu iPhone chỉ có 1 camera, thời lượng pin tệ nhất trong dòng sản phẩm và màn hình 6,5 inch nhỏ hơn. Nếu bạn muốn có một chiếc iPhone màn hình lớn với thời lượng pin tốt, iPhone Pro Max là lựa chọn duy nhất.

Tại sao Apple lại khai tử iPhone Plus?

Các báo cáo cho biết, lý do chính khiến Apple khai tử iPhone Plus là do doanh số kém. iPhone 16 Plus chỉ chiếm 9% tổng doanh số iPhone 16 series, hiệu suất của iPhone 15 Plus cũng tương tự.

Một lý do khác là vị thế thị trường bất lợi của mẫu iPhone này. iPhone Plus quá đắt để trở thành một lựa chọn giá rẻ và không đủ "Pro" để thay thế cho các mẫu iPhone cao cấp.

iPhone Air.

iFan thường sẽ mua iPhone tiêu chuẩn để tiết kiệm tiền hoặc chi thêm cho iPhone Pro. Nhưng năm nay - với việc iPhone Air gia nhập dòng sản phẩm và giá bán được điều chỉnh, mọi thứ đã thay đổi.

Mẫu iPhone 17 vẫn "hút khách" hơn do không bị tăng giá (khởi điểm ở mức 24,99 triệu đồng). Cùng với đó, iPhone Air có giá cao hơn nhiều - từ 31,99 triệu đồng cho bản 256GB. Ngược lại, iPhone 17 Pro giá từ 34,99 triệu đồng - kéo xa khoảng cách với iPhone 17.

Samsung có đang đi theo xu hướng này không?

Theo tin đồn, Samsung đang lên kế hoạch cải tổ toàn diện dòng Galaxy S26, học hỏi từ Apple.

Dự kiến, "ông lớn" Samsung sẽ khai tử Galaxy S26 Plus để tránh việc sản phẩm này lấn át Galaxy S26 Edge. Hai mẫu Galaxy này cùng tồn tại trong một thế hệ và giống nhau đến mức một trong hai phải bị loại bỏ. Đáng buồn thay, thiết bị mới là thứ hợp lý hơn.

Doanh số bán iPhone Plus không cao.

Một tin đồn khác cho rằng Samsung sẽ loại phiên bản tiêu chuẩn, chỉ có Galaxy S26 Pro, không có Galaxy S26. Thiết lập này cũng giúp công ty dễ dàng tăng giá. Vì vậy, giống như dòng iPhone 17, chúng ta sẽ có một dòng Galaxy S26 đắt tiền hơn, không có mẫu Plus.

Liệu điện thoại Plus có bị khai tử hoàn toàn không?

Hy vọng là không. Với doanh số bán hàng kém cỏi của cả Galaxy S25 Edge và iPhone Air, Samsung và Apple có thể sẽ phải xem xét lại "lựa chọn" của mình. Tin đồn gần đây cho thấy, Samsung đang cân nhắc việc từ bỏ Galaxy S26 Edge và chuyển sang Galaxy S Plus.

Ảnh concept dòng Galaxy S26.

Rõ ràng, việc thay đổi hướng đi của các tập đoàn lớn là rất khó khăn và tốn kém.

iPhone Air và Galaxy Edge cần có thời gian để chứng minh bằng doanh số. Tuy nhiên, nếu thị trường không chấp nhận những smartphone siêu mỏng này, chúng chắc chắn sẽ bị khai tử. Chúng ta đã thấy điều này với iPhone Mini - Apple đã mất hai thế hệ để hết kiên nhẫn và cuối cùng vẫn phải khai tử mẫu máy này.

Người dùng chọn smartphone siêu mỏng hay Plus?

Doanh số bán hàng ban đầu cho thấy, công chúng chưa chấp nhận iPhone Air siêu mỏng và Galaxy S25 Edge lẫn dòng Plus. Điều này đặt ra hai câu hỏi: Liệu chúng ta có thực sự cần một trong hai sản phẩm đó không và nếu có, chúng ta nên chọn cái nào?

Tất nhiên, mỗi lựa chọn còn tùy thuộc vào sở thích cá nhân. Theo các chuyên gia, các mẫu điện thoại Plus trong danh mục sản phẩm của Samsung và Apple luôn mang đến thêm một lựa chọn hợp lý cho người dùng. Người dùng phổ thông rõ ràng không cần một chiếc điện thoại mỏng hơn và đắt tiền hơn.