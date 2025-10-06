Huawei đang phát triển smartphone mỏng hơn cả iPhone Air

Huawei đang tiến hành thử nghiệm một mẫu điện thoại thông minh siêu mỏng, nhằm cạnh tranh trực tiếp với iPhone Air của Apple. Trong bối cảnh điện thoại mỏng ngày càng trở nên phổ biến, Huawei thể hiện quyết tâm chiếm lĩnh phân khúc này. Theo thông tin từ một blogger Trung Quốc, thiết bị mới sẽ thuộc dòng Mate 80 và có thể mang tên "Mate 80 Air".

Chiếc điện thoại này dự kiến sẽ được trang bị chipset Kirin 9030 5G mới nhất của Huawei, hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội. Dung lượng lưu trữ có thể lên tới 2TB, cho phép người dùng lưu trữ ứng dụng, ảnh và phương tiện mà không lo thiếu không gian. Đặc biệt, thiết bị sẽ hoàn toàn sử dụng eSIM, loại bỏ khe cắm SIM vật lý, và Huawei cũng đang phát triển tính năng quản lý eSIM chuyên dụng, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2025.

Huawei đặt mục tiêu thiết kế chiếc điện thoại này mỏng hơn iPhone Air, hiện có độ dày 5,5mm. Mặc dù có thiết kế siêu mỏng, công ty dự kiến sẽ áp dụng công nghệ pin silicon tiên tiến, đảm bảo thời lượng pin vượt trội so với các đối thủ. Trong khi iPhone Air đã chứng tỏ được sự phổ biến tại Trung Quốc, Galaxy S25 Edge của Samsung có thiết kế mỏng 5,8mm nhưng lại thiếu hụt về pin và camera.

Cách tiếp cận của Huawei kết hợp giữa kiểu dáng đẹp, hiệu suất cao và thời lượng pin ấn tượng, mang lại lợi thế cho hãng trong phân khúc điện thoại siêu mỏng. Hiện tại, thiết bị đang trong quá trình thử nghiệm và dự kiến sẽ ra mắt vào Quý 4 năm 2025.

Người tiêu dùng có thể kỳ vọng vào một sản phẩm kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài thanh lịch, hiệu suất mạnh mẽ và dung lượng lưu trữ lớn, lý tưởng cho những tín đồ công nghệ muốn trải nghiệm smartphone cao cấp trong một thiết kế mỏng nhẹ.

So sánh thông số kỹ thuật: