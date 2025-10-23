iPhone Air siêu mỏng của Apple sắp bị "khai tử" dù mới ra mắt?

Dù mới đây Apple đã chứng kiến thành công ban đầu tại Trung Quốc, với báo cáo cho thấy iPhone Air "cháy hàng" ngay trong ngày mở bán, nhưng bức tranh tổng thể về chiếc flagship siêu mỏng này lại đang dần trở nên ảm đạm.

Theo các ước tính trước đó, dự báo sản xuất của iPhone Air đã bị cắt giảm tới 1 triệu chiếc. Mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn khi một tin đồn mới đây cho rằng model này sẽ bị Apple "khai tử". Tuyên bố này rõ ràng đang đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

Mẫu iPhone Air sắp chịu số phận khai tử sớm vì doanh số ảm đạm?

Ngay cả trước khi dòng iPhone 17 ra mắt chính thức, các ước tính đã chỉ ra rằng iPhone Air sẽ được sản xuất với số lượng ít hơn đáng kể so với các "anh em" của nó.

Trên mạng xã hội Weibo, một chuyên gia rò rỉ (leaker) có tên The Undead đã mang đến tin xấu cho những ai yêu thích xu hướng smartphone mỏng nhẹ khi tuyên bố rằng iPhone Air "chắc chắn" sẽ bị hủy bỏ. Đáng chú ý, người này đưa ra nhận định sau khi đăng lại dữ liệu từ Mizuho Securities (Nhật Bản), vốn cung cấp dự báo sản lượng của iPhone Air, đồng thời cho biết các mẫu iPhone 17 còn lại sẽ được sản xuất nhiều hơn do nhu cầu cao.

Một thực tế đáng buồn là có lẽ chính Apple cũng đã biết trước iPhone Air sẽ không bao giờ thành công vang dội như các mẫu còn lại. Trước khi ra mắt, một ước tính về lô hàng tiết lộ rằng trong tổng số 100 triệu chiếc iPhone mới xuất xưởng năm nay, iPhone Air chiếm tỷ lệ thấp nhất.

Biết trước điều này, Apple dường như đã có một "chiêu bài" để bù đắp: trang bị cho mẫu iPhone 17 cơ bản (base model) các tính năng flagship tương tự như các phiên bản "Pro" đắt tiền hơn, nhằm biến nó thành một cú hit ngay lập tức để gánh vác doanh số.

Đây không phải lần đầu Apple thử nghiệm các kiểu dáng mới. Chúng ta đều nhớ đến dòng "mini" không mấy ấn tượng, chỉ kéo dài được hai thế hệ (iPhone 12 mini và 13 mini). Thật không may, Apple đã thay thế iPhone 14 mini bằng một mẫu lớn hơn đáng kể là iPhone 14 Plus. Dòng "Plus" này cũng chỉ tồn tại được hai bản phát hành liên tiếp trước khi Apple "chịu thua" và ra mắt iPhone Air để thay thế cho iPhone 17 Plus.

Thông tin rò rỉ được chia sẻ trên nền tảng Weibo.

Tin đồn từ leaker Weibo khá mơ hồ vì không cung cấp mốc thời gian cụ thể về việc khi nào iPhone Air bị "khai tử", cũng không rõ liệu Apple có định giới thiệu một sản phẩm kế nhiệm với kiểu dáng tương tự hay sẽ chuyển sang một thứ gì đó hoàn toàn khác. Có khả năng, thiết bị này chỉ là "vật tế thần", một bước đệm cho sự ra đời của chiếc iPhone gập, vốn cũng đòi hỏi mức độ mỏng đáng kinh ngạc.

Dựa trên thói quen của Apple là thử nghiệm sản phẩm trong ít nhất hai năm, rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến một chiếc iPhone Air 2 trước khi Apple quyết định "đã đến lúc" và tập trung vào một kiểu dáng khác.