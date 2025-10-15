Trình làng Motorola Moto X70 Air siêu mỏng, đối đầu iPhone Air

Làn sóng điện thoại siêu mỏng được khởi xướng từ phân khúc smartphone cao cấp, giờ đây đã có những phiên bản tầm trung. Chiếc điện thoại siêu mỏng đầu tiên của Motorola Moto X70 Air dày chưa đến 6mm và nặng 159g.

Chiếc điện thoại này sở hữu màn hình OLED 6,7 inch, tần số quét 120Hz, độ phân giải 1220p+. Màn hình phẳng có độ sáng tối đa 4.500 nit và camera selfie 50MP được đặt trong chi tiết "đục lỗ". Cảm biến vân tay cũng được đặt bên dưới màn hình.

Motorola Moto X70 Air có pin khá lớn.

Tuy không mỏng như các mẫu smartphone cao cấp Galaxy S25 Edge và iPhone Air, Motorola lại sở hữu viên pin lớn hơn – 4.800mAh, kèm sạc nhanh có dây 68W và sạc không dây 15W. Trong khi đó, điện thoại Samsung có pin 3.900mAh và điện thoại Apple có pin 3.149mAh.

Ngoài ra, khung kim loại của Motorola Moto X70 Air có khả năng chống va đập khi rơi xuống sàn ở nhiều góc độ khác nhau. Máy cũng được xếp hạng IP68 và IP69 về khả năng chống nước và chống tia nước nóng.

Cận cảnh cụm camera sau của Motorola Moto X70 Air.

Mặt lưng có nhiều màu Pantone: Xám Gadget, Lily Pad và Xanh Đồng. Mỗi màu được kết hợp với một màu nhấn cho các vòng tròn xung quanh cụm camera và nút Nguồn ở bên cạnh.

Cụm camera sau chứa camera chính 50MP với cảm biến Samsung và camera góc siêu rộng 120° 50MP.

Điện thoại được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4, đi kèm buồng hơi 3D để làm mát, RAM 12GB chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong 256/512GB chuẩn UFS 3.1. Tuy nhiên, sản phẩm không có khe cắm thẻ nhớ microSD hay giắc cắm tai nghe 3.5mm.

3 màu của Motorola Moto X70 Air.

Motorola Moto X70 Air đã được niêm yết trên trang web Lenovo.com tại Trung Quốc, chưa có giá bán. Thông tin này sẽ sớm được công bố và sản phẩm sẽ được bán ra trên toàn cầu. Phiên bản quốc tế của máy sẽ được bán dưới tên gọi Motorola Edge 70.