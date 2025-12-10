Ba con chip Nvidia tâm điểm trong cuộc giằng co AI giữa Mỹ và Trung Quốc

Trong khi Bắc Kinh nỗ lực thu hẹp khoảng cách công nghệ, Washington tiếp tục siết chặt các giới hạn. Những thay đổi mới nhất từ phía Mỹ cho thấy sự dịch chuyển quan trọng trong chính sách kiểm soát công nghệ.

Nvidia, nhà sản xuất phần cứng AI dẫn đầu thế giới, đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép nối lại hoạt động bán chip H200 cho “khách hàng được phê duyệt” tại Trung Quốc từ ngày 8/12. Đây là động thái đảo ngược lệnh cấm hoàn toàn trước đó, cho phép dòng chip mạnh nhất trong thế hệ Hopper quay lại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, chip Blackwell B200, dòng tiên tiến nhất hiện tại, vẫn nằm ngoài thỏa thuận và bị cấm xuất khẩu.

Chip Nvidia H200 phát hành Quý 2/2024, được sử dụng trong nhiều trung tâm dữ liệu AI. Ảnh: Nvidia

H200 được xem là phiên bản mạnh nhất của dòng Hopper, đặt theo tên nhà khoa học Grace Hopper. Ra mắt năm 2022 và triển khai hàng loạt trong Quý 2/2024, H200 trở thành nền tảng cốt lõi của cuộc bùng nổ AI toàn cầu. Đây là dòng accelerator chuyên xử lý khối dữ liệu khổng lồ để huấn luyện và vận hành mô hình AI, giúp tạo ra phản hồi gần như con người. Đến nay, phần lớn năng lực tính toán tại các trung tâm dữ liệu AI mới trên thế giới vẫn dựa trên H200.

Trong khi đó, H20 là phiên bản tinh chỉnh từ Hopper mà Nvidia phát triển riêng để đáp ứng yêu cầu giới hạn kỹ thuật do Mỹ áp đặt cho chip bán vào Trung Quốc. Từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump đến nay, Washington liên tục điều chỉnh các rào cản xuất khẩu nhằm ngăn Trung Quốc xây dựng hạ tầng AI ngang bằng phương Tây.

Vì vậy, H20 có hiệu năng thấp hơn đáng kể so với H200 và chậm hơn rõ rệt trong các tác vụ AI. Dù vậy, sau khi Mỹ nới lệnh cấm, Trung Quốc lại yêu cầu doanh nghiệp nội địa tránh mua H20 và chuyển sang chip do Trung Quốc tự thiết kế, khiến Nvidia rơi vào tình trạng không có đơn hàng từ thị trường trung tâm dữ liệu trị giá 50 tỷ USD theo ước tính của Jensen Huang trong năm 2025.

Dòng B200, thuộc kiến trúc Blackwell đặt theo tên nhà toán học David Harold Blackwell, hiện là chip mạnh nhất của Nvidia. Công bố từ tháng 3/2024 và bán ra cuối năm 2024, B200 đã giúp Nvidia ghi nhận doanh thu trung tâm dữ liệu 51,2 tỷ USD trong quý gần nhất, tăng 66% so với cùng kỳ.

Doanh số của riêng bộ phận này vượt quy mô cả năm của các đối thủ Intel và AMD. Ông Trump từng nói sẽ cân nhắc cho phép bán phiên B200 nhẹ hơn vào Trung Quốc, nhưng khi phê duyệt H200, ông nhấn mạnh rằng chip Blackwell “không nằm trong thỏa thuận”.