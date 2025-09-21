iPhone Air siêu mỏng có pin "trâu" tới mức nào?

Nhiều chuyên gia đã rất ngạc nhiên khi Apple tuyên bố iPhone Air có "thời lượng pin cả ngày" tại sự kiện ra mắt dòng iPhone 17. Làm thế nào để một chiếc smartphone chỉ mỏng 5,6mm có thể hoạt động lâu như vậy?

iPhone Air.

Apple cho biết, iPhone Air có thể phát video offline trong 27 giờ và phát video trực tuyến trong 22 giờ. Giờ đây, các chuyên gia của Tom's Guide đã tiến hành đánh giá iPhone Air trong điều kiện thực tế.

Kiểm tra lướt web qua 5G

Đầu tiên, iPhone Air trải qua Bài kiểm tra lướt web liên tục qua 5G ở độ sáng màn hình 150 nit. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đã thử nghiệm iPhone 17, iPhone 17 Pro Max và hai điện thoại Samsung cùng lúc và cùng địa điểm: Galaxy S25 Edge và Galaxy S25 Ultra. Kết quả của iPhone Air khá tốt nhưng không quá ấn tượng.

Thời lượng pin của iPhone Air không quá tệ.

iPhone Air kéo dài 12 giờ 2 phút trong bài thử nghiệm, khá ổn so với đối thủ lớn nhất của Apple. Samsung Galaxy S25 Edge kéo dài 11 giờ 48 phút khi được thử nghiệm cùng ngày.

So với iPhone 17 thông thường, iPhone Air không kém cạnh là bao. iPhone 17 kéo dài 12 giờ 47 phút, chỉ chênh lệch 45 phút.

Tuy nhiên, so với iPhone 17 Pro Max, thời lượng pin của iPhone Air kém xa. Chiếc điện thoại có màn hình 6,9 inch này đã trụ được 17 giờ 54 phút, một con số khủng khiếp. Vậy là iPhone 17 Pro Max có thời lượng pin dài hơn iPhone Air gần 6 giờ. iPhone 17 Pro hoạt động được 15:32, lâu hơn khoảng 3,5 giờ.

Các điện thoại nằm trong danh sách thời lượng pin tốt nhất trong cùng bài kiểm tra đều kéo dài 14 giờ hoặc hơn.

Kiểm tra phát video trực tuyến

Tất nhiên, không phải ai cũng lướt web cả ngày, do đó, các chuyên gia đã tiến hành thử một bài kiểm tra khác, phản ánh việc sử dụng thực tế.

Kết quả kiểm tra thực tế.

Các nhà đánh giá đã mở YouTube và phát cùng một video về thiên nhiên trên iPhone Air và các điện thoại khác trong 5 giờ, đồng thời ghi lại phần trăm dung lượng pin vào cuối bài kiểm tra.

Sau 5 giờ, iPhone Air chỉ còn 81% pin. Con số này tốt hơn nhiều so với mức 67% của Galaxy S25 Edge siêu mỏng.

Nếu suy rộng những con số này, iPhone Air sẽ cung cấp thời lượng pin 26 giờ 19 phút. Con số này thậm chí còn tốt hơn cả tuyên bố 22 giờ của Apple. Galaxy S25 Edge chỉ trụ được 15 giờ 9 phút. Tuy nhiên, những ước tính này chỉ mang tính lý thuyết.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max còn 88% pin sau 5 giờ, một con số khá ấn tượng. iPhone 16 Pro Max còn 80% và Galaxy S25 Ultra là 75%.

Kết luận

Nhìn chung, iPhone Air mang lại thời lượng pin khá tốt với thiết kế mỏng manh này. Rõ ràng là Apple đã tối đa hóa không gian bên trong điện thoại với thiết kế mới vì phần trên cùng (phần đỉnh) chứa hầu hết các thành phần chính, chừa chỗ cho một viên pin tương đối lớn bên dưới.

iPhone Air mang lại thời lượng pin khá tốt.

Thật tuyệt khi bạn không phải hy sinh quá nhiều thời lượng pin của iPhone Air so với iPhone 17 thông thường.

Hiện tại, iPhone Air đã có mặt tại Việt Nam theo đường chính hãng, giá bán từ 31,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB.