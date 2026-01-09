Motorola Signature trình làng với cấu hình cực mạnh, 3 camera 50MP

Sau khi ra mắt Motorola Razr Fold, Motorola cũng giới thiệu Motorola Signature, chiếc điện thoại đầu tiên thuộc dòng Signature siêu cao cấp mới của hãng.

Motorola Signature sở hữu màn hình AMOLED 6.8 inch với tần số quét 165Hz, độ phân giải Full HD+, độ sáng tối đa lên đến 6200 nit và lớp bảo vệ Gorilla Glass Victus 2. Màn hình cũng hỗ trợ Dolby Vision và HDR10+ cùng chứng nhận Pantone Color và SkinTone.

Motorola Signature.

Máy có cụm ba camera sau với cảm biến Sony Lytia 828 50MP có chống rung quang học OIS và khẩu độ f/1.6. Điện thoại cũng đi kèm camera góc siêu rộng 50MP với góc nhìn 122 độ và hỗ trợ chụp cận - macro cũng như camera tele 50MP đi kèm ống kính tiềm vọng Sony Lytia 600 với khả năng zoom quang học 3x.

Đối với camera selfie, điện thoại này sử dụng cảm biến Sony Lytia 500 50MP với khả năng tự động lấy nét.

Motorola Signature được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 5, kết hợp với RAM lên đến 16GB chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong lên đến 1TB chuẩn UFS 4.1. Điện thoại chạy hệ điều hành Android 16 và đi kèm một số tính năng Moto AI. Motorola cam kết hỗ trợ cập nhật hệ điều hành và bảo mật trong 7 năm.

Máy sở hữu viên pin silicon-carbon 5200mAh với khả năng sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 50W. Ngoài ra, điện thoại còn hỗ trợ sạc ngược không dây 10W và sạc ngược có dây 5W.

Các thông số kỹ thuật khác của thiết bị bao gồm: xếp hạng IP68 và IP69, chứng nhận MIL-STD-810H, cảm biến vân tay trong màn hình, kết nối GPS, tích hợp loa kép với công nghệ Sound by Bose, hỗ trợ âm thanh Dolby Atmos và ba micro. Motorola Signature có độ dày 6,99mm và nặng 186g.

Máy sẽ được bán ra với 2 màu Đen Pantone Carbon và Oliu Pantone Martini.