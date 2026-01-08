Hé lộ công nghệ màn hình gập hoàn hảo có thể dành cho iPhone Fold

CES 2026 tại Las Vegas đang là tâm điểm của thế giới công nghệ và Samsung đã nhanh chóng thu hút chú ý khi trình diễn một công nghệ màn hình gập hoàn toàn mới.

Điều khiến giới chuyên môn phấn khích là tấm màn hình này gần như không để lộ nếp gấp, vấn đề lớn nhất mà điện thoại gập hiện nay đang phải đối mặt.

Công nghệ màn hình gập hoàn toàn mới, gần như không để lộ nếp gấp. Ảnh: Ice Universe/X

Nguồn tin uy tín Ice Universe đã đăng tải hình ảnh và thông tin về màn hình này, cho biết chất lượng hiển thị “xuất sắc” và đặc biệt còn tích hợp công nghệ camera ẩn dưới màn hình.

Điều đó không chỉ giúp màn hình liền mạch hơn mà còn mở ra nhiều khả năng thiết kế mới cho các thiết bị gập thế hệ tiếp theo.

Bước tiến có thể định hình tương lai của iPhone Fold

Theo nhiều nguồn tin, công nghệ mới của Samsung được cho là sẽ được Apple sử dụng trên chiếc iPhone Fold đầu tiên. Chiếc điện thoại gập đầu tay của Apple dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới và đã có nhiều đồn đoán cho rằng Apple đã tìm cách loại bỏ hoàn toàn hoặc giảm đáng kể nếp gấp giữa màn hình, điều trùng khớp với những gì Samsung mang đến CES năm nay.

Ngoài ra, iPhone Fold được cho là sẽ sử dụng camera ẩn dưới màn hình, phù hợp với những gì Samsung đang trình diễn.

Một thay đổi lớn khác là Apple có thể loại bỏ Face ID và đưa trở lại Touch ID, tích hợp ngay trong nút nguồn, tương tự cách hãng đang làm trên iPad Air và iPad mini.

Ice Universe cũng nhận định rằng công nghệ màn hình này có thể được Samsung sử dụng trên dòng Wide Fold của chính hãng, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc bộ phận Mobile Experience (MX) của Samsung có sẵn sàng chi tiền cho công nghệ cao cấp này hay không.

Cuộc đua loại bỏ nếp gấp: Apple và Samsung cùng tìm lời giải

Ngay cuối tháng trước, đã có báo cáo cho thấy Apple vẫn đang thử nghiệm nhiều phương án để xử lý nếp gấp chạy dọc giữa màn hình trên các mẫu máy gập dạng “sách” như Samsung Galaxy Z Fold 7 hay iPhone Fold tương lai.

Trong khi đó, các mẫu gập dạng vỏ sò như Galaxy Z Flip 7 hay Motorola RAZR lại gặp nếp gấp theo chiều ngang.

Điều đáng chú ý là ngay cả khi nhìn từ cạnh bên, tấm màn hình Samsung mang tới CES vẫn không lộ nếp gấp.

Nhiều nguồn tin cho biết Samsung đã sử dụng tấm “kim loại khoan laser” nằm phía dưới, cho phép màn hình gập theo cách đặc biệt để triệt tiêu hoàn toàn điểm lõm.

Nếu công nghệ này bước lên thiết bị thương mại, nó có thể là bước ngoặt lớn cho toàn bộ phân khúc điện thoại gập.

iPhone Fold: kích thước, cấu hình và mức giá dự kiến

Theo tin đồn, iPhone Fold sẽ ra mắt cùng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Air 2 vào tháng 9/2026. Máy được cho là sở hữu màn hình phụ 5,5 inch ở bên ngoài và màn hình chính 7,8 inch khi mở ra.

Nguồn tin rò rỉ cũng đề cập dung lượng pin từ 5.400mAh đến 5.800mAh, con số rất ấn tượng với một thiết bị gập.

Màn hình bên trong kiểu iPad 7,8 inch của iPhone Fold. Ảnh: Front Page Technology (Fpt)

Camera cũng được dự đoán sẽ khác biệt: camera ẩn 24MP dưới màn hình ở bên trong, camera selfie đục lỗ trên màn hình phụ và cụm camera sau kép 48MP.

Tuy nhiên, mức giá khởi điểm được dự đoán khoảng 2.400 USD sẽ khiến iPhone Fold trở thành một trong những mẫu điện thoại đắt nhất thị trường.

Chuyên gia phân tích hàng đầu Ming-Chi Kuo từ TF International cho biết iPhone Fold sẽ dày khoảng 9–9,5mm khi gập lại và 4,5–4,8mm khi mở ra.

Điều này khiến máy dày hơn Galaxy Z Fold 7 ở cả hai trạng thái, nhưng vẫn mỏng hơn Pixel 10 Pro Fold.

Dù vậy, nếu thiết kế, độ bền và màn hình không nếp gấp thực sự đạt chuẩn “Apple”, độ dày có thể không phải vấn đề quá lớn với người dùng cao cấp, nhóm khách hàng mà Apple hướng đến.

Việc Samsung trình diễn màn hình gập gần như hoàn hảo tại CES 2026 không chỉ là màn phô diễn công nghệ mà còn có thể mở ra chương mới cho ngành smartphone.

Nếu công nghệ này thực sự được đưa vào iPhone Fold như dự đoán, cuộc cạnh tranh giữa Apple và Samsung trong lĩnh vực điện thoại gập sẽ bước sang giai đoạn khốc liệt hơn.