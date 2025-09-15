Nhược điểm "chí mạng" của iPhone Air khiến nhiều người dùng thất vọng

Mẫu iPhone Air siêu mỏng và đầy ấn tượng của Apple lại ẩn chứa một thiếu sót nghiêm trọng khiến nó trở nên vô dụng với một nhóm người dùng công nghệ đang phát triển, đó là việc cổng USB-C của máy không hỗ trợ xuất hình ảnh, đồng nghĩa với việc không thể kết nối với các loại kính thực tế tăng cường (AR).

iPhone Air có thể là một kỳ công về mặt thiết kế, nhưng đối với những người dùng kính AR của Xreal hay Viture, nó lại là một nỗi thất vọng lớn. Dù sở hữu chip A19 Pro mạnh mẽ và mức giá lên tới 999 USD, chiếc điện thoại này lại thiếu một tính năng kết nối cơ bản mà ngay cả các mẫu iPhone 17 và iPhone 16 cũ hơn cũng có.

Mẫu Air siêu mỏng vẫn thiếu đi khả năng xuất hình ảnh cơ bản.

Vấn đề được cộng đồng người dùng trên Reddit của Xreal nhanh chóng phát hiện ra, khi bảng thông số kỹ thuật của iPhone Air xác nhận cổng USB-C của máy không hỗ trợ DisplayPort (DP) Alt Mode. Đây là giao thức truyền tín hiệu video thiết yếu để các loại kính AR có thể hoạt động.

Điều đáng nói là các mẫu iPhone 17 và 17 Pro, dù cũng dùng chuẩn USB 2.0 tương tự iPhone Air, lại có hỗ trợ DisplayPort. Điều này cho thấy Apple đã chủ động cắt bỏ tính năng này trên mẫu máy siêu mỏng của mình, một động thái được xem là "cải lùi" và đi ngược lại xu hướng của ngành.

Việc không thể kết nối với kính AR đồng nghĩa người dùng iPhone Air sẽ bỏ lỡ trải nghiệm sử dụng một màn hình ảo khổng lồ lên tới 171 inch để làm việc, xem phim trên các chuyến bay dài hay chơi game một cách riêng tư mà không cần đến màn hình vật lý. Đây là một điểm trừ rất lớn, đặc biệt khi thị trường kính AR đang ngày càng trở nên phổ biến.

Hiện tại, các giải pháp thay thế như sử dụng dock chuyển đổi (tương tự như với Nintendo Switch 2) dường như không khả thi, vì bản thân cổng USB-C trên iPhone Air không hề có tín hiệu video để xuất ra.

Cổng USB-C iPhone Air không hề có tín hiệu video xuất ra.

Nhìn chung, dù đây có thể là một vấn đề của thị trường ngách, nó lại cho thấy một xu hướng đáng lo ngại của Apple trong việc phân cấp tính năng. Đối với những người dùng đã đầu tư vào hệ sinh thái kính AR, nhược điểm này đủ để biến iPhone Air từ một sản phẩm đáng mơ ước trở thành một lựa chọn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.